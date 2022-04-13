Кофе, библиотека и умные камеры. Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

Что, если мы скажем, что обсудить условия кредита или получить новую карту теперь можно за чашкой кофе, под приятную музыку и вместе со своим четвероногим другом? Поставить телефон на зарядку, выбрать книгу из библиотеки и отдохнуть в удобном кресле у окошка.

Журналистка Юга.ру побывала в первом фиджитал-офисе Альфа-Банка в Краснодаре, где все это в порядке вещей. Кто такой кракен, что означает красный потолок, у какой стены делать селфи — об этих и других фишках нового отделения расскажем в нашем материале.

Ничего обычного

Офис нового формата открылся на улице 1 Мая, 158 — это самое большое по клиентопотоку отделение Альфа-Банка в столице Кубани. На входе стоят три банкомата — на этом все привычные глазу атрибуты банка заканчиваются.

В общем зале — большой шкаф-органайзер с кулером, гардеробной и библиотекой, а прямо по центру — длинный стол-кракен. Кракен — гигантское морское чудовище вроде осьминога из «Пиратов Карибского моря», к счастью, мифическое. Стол взял от моллюска самое лучшее — мобильность, он легко передвигается и трансформируется.

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Слева от входа — электронный терминал, похожий на большой смартфон. Система FaceID с точностью до 98% распознает ваше лицо, здоровается по имени, передает задачу сотруднику, а на ваш гаджет приходит push-уведомление с цифровым талоном. Если вы уже клиент Альфа-Банка, чтобы магия сработала, достаточно загрузить фото в мобильное приложение.

Тем, кто обращается в банк впервые или не пользуется смартфоном, нужно выбрать в меню терминала подходящую операцию, например «оплата кредита», — и прямо на противоположной стене появятся данные сотрудника, который решит ваш вопрос.

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Искать по привычке номер талона на электронном табло и следить за очередью не нужно — устраивайтесь в любом удобном месте, консультант подойдет к вам сам.

Для тех, кто всегда спешит: в приложении Альфа-Банка можно заранее оценить загруженность конкретного отделения и выбрать время визита.



Для тех, кто пришел с собачкой: ее не нужно оставлять у входа, новое отделение — pet-friendly, сюда можно зайти с любым домашним питомцем.

В общем зале вы не найдете сидящих в ряд сотрудников, спрятанных за компьютерами, принтерами и проводами. Пространство скорее напоминает минималистичную кофейню или коворкинг. Здесь много света и зелени, играет приятная музыка. На секунду забываешь, что ты пришел в банк.

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Руководитель офиса Юлия Степанищева подтверждает — многие теряются при входе, поэтому сотрудники встречают клиентов, помогают им сориентироваться и выбрать комфортное место. Она подсказывает: в общем зале красный потолок обозначает территорию для гостей, осматриваемся — красный он почти везде.

Для тех, кто любит читать: в шкафу у входа есть небольшая библиотека. На полке мы нашли несколько книг автора бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» Юваля Ной Харари. Выбрать электронную книгу на свой вкус можно в интернет-магазине A-store . Там же найдете яркий мерч от Альфа Банка — худи, футболки и носки, экоручки и стаканы.

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Габаритные системные блоки здесь заменили планшеты и ноутбуки. Все договоры с банком подписываются электронной подписью и хранятся в смартфоне. Но на случай, если вам нужны печатные документы, компактный принтер тоже имеется.

Каждый такой офис экономит до 10 тонн бумаги в год. В 2021 году удалось сохранить более 5 тыс. деревьев.

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Решить сложный финансовый вопрос можно в одной из трех приватных переговорных. А для операций с наличными здесь есть кабинет с банкоматом и счетной машинкой. Тут можно отрегулировать громкость фоновой музыки, включить кондиционер, а чтобы никто не потревожил — закрыть дверь на щеколду.

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Что еще за «фиджитал»?

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это микс цифровых решений и человеческого общения. Как это выглядит на практике: в фиджитал-офисе все вопросы решаются прямо в приложении смартфона — быстро, без бумаг с десятками подписей и ожидания номера окошка на табло. В то же время вы не «брошены» наедине с технологиями и можете пообщаться со специалистом в приятной обстановке.

Коммуникация между клиентом и сотрудником происходит через мобильное приложение в смартфоне и банковском ноутбуке. Если телефон разрядится, здесь вы всегда найдете Power Bank или альтернативное устройство — планшет или ноутбук.

Стена для селфи © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Для любителей селфи: матовая стена с зелеными растениями — это не только элемент декора, но и фотозона.



Для любителей кофе: рядом с селфи-стеной есть кофемашина с натуральным кофе, чаем и горячим шоколадом.

Антон Кузнецов региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае

«Мы открыли первый рhygital-офис в Краснодаре и четвертый в крае. Несмотря на то что современные технологии позволяют пользоваться всеми услугами банка через приложение в смартфоне, физически не приходя в офис, мы считаем важным личный контакт с клиентом. Поэтому в нашем офисе представлены новейшие цифровые инновации и созданы условия для живого комфортного общения», — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Антон Кузнецов.

© Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Краснодарский фиджитал-офис — 152-й в России. Сначала новый формат протестировали в Москве, а после успешного опыта такие отделения стали появляться во всех крупных городах страны.

Юлия Степанищева руководитель офиса