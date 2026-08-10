На М-4 «Дон» под Горячим Ключом по ночам будут перекрывать движение из-за ремонта моста

В Краснодарском крае на 1398-м км автодороги М-4 «Дон» начнется капремонт моста через реку Каверзе

Компания «Автодор» сообщила , что 11 августа в Краснодарском крае на 1398-м км трассы М-4 «Дон» временно ограничат движение транспорта. Это связано с капремонтом моста через реку Каверзе, где специалисты начнут монтировать балки пролетного строения.

Работы проведут в ночное время, с 22:00 до 6:00. В компании уточнили, что «ввиду стесненности условий» перекрытия дороги будут кратковременными — не более 15 минут за один раз.



Ремонт планируют завершить 21 августа.

Напомним, что 10 августа на трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом образовался затор в 6 километров.