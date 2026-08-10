На М-4 «Дон» под Горячим Ключом по ночам будут перекрывать движение из-за ремонта моста

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодарском крае на 1398-м км автодороги М-4 «Дон» начнется капремонт моста через реку Каверзе

Компания «Автодор» сообщила, что 11 августа в Краснодарском крае на 1398-м км трассы М-4 «Дон» временно ограничат движение транспорта. Это связано с капремонтом моста через реку Каверзе, где специалисты начнут монтировать балки пролетного строения.

Где ограничат движение

Где ограничат движение

Работы проведут в ночное время, с 22:00 до 6:00. В компании уточнили, что «ввиду стесненности условий» перекрытия дороги будут кратковременными — не более 15 минут за один раз.

Ремонт планируют завершить 21 августа.

Напомним, что 10 августа на трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом образовался затор в 6 километров.

Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» в районе Цукеровой Балки временно ограничили движение из-за ремонта дороги. работы планируют завершить к середине августа.

Автомобили Горячий Ключ Дороги Капремонт Транспорт

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