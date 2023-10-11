В Новокубанске заработал фиджитал-офис Альфа-Банка

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка
    © Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Альфа-Банк открыл первое фиджитал-отделение в Новокубанске — 405-е по счету в России

Новый офис находится на улице Первомайской, 161.

Здесь можно оформить любой продукт Альфа-Банка, в том числе бесплатную Альфа-карту с кешбэком и кредитную карту «365 дней без процентов». Выбрать оптимальный вариант помогут менеджеры.

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это микс цифровых решений и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет привычных стоек, компьютеров, проводов и электронной очереди. Пространство похоже на кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами. 

Как устроены фиджитал-офисы Альфа-Банка:

Новокубанск стал семнадцатым городом присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а офис — 405-м по счету в России.

«Мы уверены, что появление офиса Альфа-Банка в городе повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для населения. Жители Новокубанска по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк», — считает региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

Как писали Юга.ру, ранее фиджитал-офисы открылись в Краснодаре, Кореновске и Белореченске.

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