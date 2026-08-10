Звездопад Персеиды над Кубанью: когда лучше смотреть на небо

По данным специалистов, в этом году максимум потока совпадет с новолунием, поэтому лунный свет не помешает. Лучше всего наблюдать звездопад с 05:00 до 07:00 вдали от городского освещения.

Пресс-служба Московского планетария сообщила , что в ночь с 12 на 13 августа наступит пик активности метеорного потока Персеиды. При благоприятных условиях можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Как рассказал астрофотограф Михаил Рева, начинать наблюдение можно после заката, но наибольшее количество метеоров можно увидеть по мере того, как радиант потока будет постепенно стремиться к зениту ближе к рассвету.

«Конечно, тут нужно не забывать о том, какая продолжительность темного времени суток в вашем регионе. На юге страны, на Кавказе или в Крыму темное время приходится с 20:30 до 04:00, а для широты Москвы в эти даты — с 22:00 до 03:00», — объяснил Рева.

Метеорный поток Персеиды действует с 17 июля и продлится до 24 августа. Наблюдать звездопад можно по всему небосводу. При этом важна адаптация глаза, на это требуется не меньше 20 минут. Использование фонарика или мобильного телефона будет ее портить.

Персеиды — один из самых ярких и известных метеорных потоков, который особенно хорошо подходит для наблюдений. Название произошло от созвездия Персей, из которого вылетают «падающие звезды». Они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры.