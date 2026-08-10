В Краснодаре из-за энергоаварии не работают более 70 светофоров
В Краснодаре из-за аварийного отключения света не работают светофоры
10 августа департамент транспорта Краснодара сообщил, что в городе из-за аварийного отключения электричества перестали работать больше 70 светофоров. Проблемы с регулированием движения возникли во всех районах кубанской столицы.
Водителей просят быть внимательными на перекрестках, ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. Когда электроснабжение восстановят и светофоры вернутся к нормальной работе, не уточняется.
Перебои с электричеством в Краснодаре в последнее время стали происходить практически каждый день. Энергоаварии затрагивают разные районы города.
10 августа Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Западном округе отключились 15 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 20 улиц.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 августа отключили свет больше чем на ста улицах.