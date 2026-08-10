В Краснодаре из-за энергоаварии не работают более 70 светофоров

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

В Краснодаре из-за аварийного отключения света не работают светофоры

10 августа департамент транспорта Краснодара сообщил, что в городе из-за аварийного отключения электричества перестали работать больше 70 светофоров. Проблемы с регулированием движения возникли во всех районах кубанской столицы.

Водителей просят быть внимательными на перекрестках, ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. Когда электроснабжение восстановят и светофоры вернутся к нормальной работе, не уточняется.

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Перебои с электричеством в Краснодаре в последнее время стали происходить практически каждый день. Энергоаварии затрагивают разные районы города.

10 августа Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Западном округе отключились 15 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 20 улиц.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 августа отключили свет больше чем на ста улицах. 

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