В Краснодаре из-за энергоаварии не работают более 70 светофоров

10 августа департамент транспорта Краснодара сообщил, что в городе из-за аварийного отключения электричества перестали работать больше 70 светофоров. Проблемы с регулированием движения возникли во всех районах кубанской столицы.

Водителей просят быть внимательными на перекрестках, ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. Когда электроснабжение восстановят и светофоры вернутся к нормальной работе, не уточняется.