Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли

В Геленджике вновь закрыли все пляжи. Город атаковали беспилотники и безэкипажные катера

10 августа глава Геленджика сообщил, что город снова атаковали БПЛА. В связи с этим все пляжи курорта и сельских округов закрыли. Туристов попросили покинуть прибрежную зону и соблюдать спокойствие.



Ранее городские пляжи закрывали 8 августа.

По данным мэра курорта, также в море сохраняется опасность атаки безэкипажных катеров. Выход в акваторию всех плавательных средств временно закрыт.



Пользователи соцсетей рассказали, что происходит на пляжах Геленджика. По словам очевидцев, у воды слышны звуки стрельбы, звучит сирена и работает система ПВО.