Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли
В Геленджике вновь закрыли все пляжи. Город атаковали беспилотники и безэкипажные катера
10 августа глава Геленджика сообщил, что город снова атаковали БПЛА. В связи с этим все пляжи курорта и сельских округов закрыли. Туристов попросили покинуть прибрежную зону и соблюдать спокойствие.
Ранее городские пляжи закрывали 8 августа.
Севастополь атаковали БПЛА:
По данным мэра курорта, также в море сохраняется опасность атаки безэкипажных катеров. Выход в акваторию всех плавательных средств временно закрыт.
Пользователи соцсетей рассказали, что происходит на пляжах Геленджика. По словам очевидцев, у воды слышны звуки стрельбы, звучит сирена и работает система ПВО.
Как писали Юга.ру, 10 августа под Анапой из-за забора на пляже образовалась давка во время эвакуации при атаке БПЛА.
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