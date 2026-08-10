Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли

Краснодарский край

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  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В Геленджике вновь закрыли все пляжи. Город атаковали беспилотники и безэкипажные катера

10 августа глава Геленджика сообщил, что город снова атаковали БПЛА. В связи с этим все пляжи курорта и сельских округов закрыли. Туристов попросили покинуть прибрежную зону и соблюдать спокойствие.

Ранее городские пляжи закрывали 8 августа.

Севастополь атаковали БПЛА:

По данным мэра курорта, также в море сохраняется опасность атаки безэкипажных катеров. Выход в акваторию всех плавательных средств временно закрыт. 

Пользователи соцсетей рассказали, что происходит на пляжах Геленджика. По словам очевидцев, у воды слышны звуки стрельбы, звучит сирена и работает система ПВО.

Как писали Юга.ру, 10 августа под Анапой из-за забора на пляже образовалась давка во время эвакуации при атаке БПЛА.

Безопасность Геленджик Пляжи Происшествия СВО Черное море

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Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли

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