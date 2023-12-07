В Курганинске открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

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Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

В Курганинске на улице Милиционерской, 62 открылось отделение Альфа-Банка нового формата

Офис будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь, как и в других отделениях Альфа-Банка, клиентам доступны все продукты и услуги, в том числе бесплатная Альфа-Карта с кэшбэком, кредитная карта с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады и накопительные счета.

В фиджитал-офисах Альфа-Банка нет привычных стоек, больших компьютеров, проводов и электронной очереди. Офисы нового поколения напоминают уютные кафе со свободной планировкой, а приставка «фиджитал» означает сочетание цифровых технологий и человеческого общения.

Курганинск — 20-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 429-й в России. 

Кофе, библиотека и умные камеры:

«Мы уверены, что появление офиса Альфа-Банка в городе повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для населения. Жители Курганинска по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк», — отметил региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Как писали Юга.ру, отделения нового формата также заработали в КраснодареБелореченскеНовокубанскеТимашевскеСлавянске-на-Кубани и Кропоткине.

Альфа-Банк Банки Деньги Кредитование Курганинский район Финансы Экономика

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