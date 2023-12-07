В Курганинске открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

В Курганинске на улице Милиционерской, 62 открылось отделение Альфа-Банка нового формата

Офис будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь, как и в других отделениях Альфа-Банка, клиентам доступны все продукты и услуги, в том числе бесплатная Альфа-Карта с кэшбэком, кредитная карта с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады и накопительные счета.

В фиджитал-офисах Альфа-Банка нет привычных стоек, больших компьютеров, проводов и электронной очереди. Офисы нового поколения напоминают уютные кафе со свободной планировкой, а приставка «фиджитал» означает сочетание цифровых технологий и человеческого общения.

Курганинск — 20-й город присутствия Альфа-Банка в Краснодарском крае, а новый офис — 429-й в России.

Кофе, библиотека и умные камеры: Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

«Мы уверены, что появление офиса Альфа-Банка в городе повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для населения. Жители Курганинска по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк», — отметил региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»