Альфа-Банк открыл первый фиджитал-офис в Тимашевске

В Тимашевске открылось отделение Альфа-Банка нового формата

Новый офис открылся на улице Красной, 106.

Жителям Тимашевска доступны любые продукты банка для физлиц и предпринимателей, в том числе бесплатная Альфа-Карта с суперкешбэком, кредитная карта с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады и накопительные счета.

Фиджитал-офисы Альфа-Банка (phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов) не похожи на классические банковские отделения. Здесь нет рекламных щитов, стоек, компьютеров и очередей. Зал напоминает просторный коворкинг с мягкими креслами. Клиент может выбрать любое удобное место, а менеджер банка сам подойдет к нему для консультации.

Как устроены фиджитал-офисы Альфа-Банка: репортаж из первого отделения в Краснодаре

«Открытие офиса нового формата в городе для нас большая гордость. Тем более если он соответствует самым высоким стандартам банковской сферы и запросам клиентов, а также способствует развитию финансовой грамотности населения и отвечает требованиям формирования современной городской среды», — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.