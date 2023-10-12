Альфа-Банк открыл первый фиджитал-офис в Тимашевске

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Альфа-Банка
    © Фото пресс-службы Альфа-Банка

В Тимашевске открылось отделение Альфа-Банка нового формата

Новый офис открылся на улице Красной, 106. 

Жителям Тимашевска доступны любые продукты банка для физлиц и предпринимателей, в том числе бесплатная Альфа-Карта с суперкешбэком, кредитная карта с льготным периодом 365 дней, кредиты, вклады и накопительные счета.

Фиджитал-офисы Альфа-Банка (phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов) не похожи на классические банковские отделения. Здесь нет рекламных щитов, стоек, компьютеров и очередей. Зал напоминает просторный коворкинг с мягкими креслами. Клиент может выбрать любое удобное место, а менеджер банка сам подойдет к нему для консультации.

Как устроены фиджитал-офисы Альфа-Банка:

«Открытие офиса нового формата в городе для нас большая гордость. Тем более если он соответствует самым высоким стандартам банковской сферы и запросам клиентов, а также способствует развитию финансовой грамотности населения и отвечает требованиям формирования современной городской среды», — отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

Как писали Юга.ру, ранее фиджитал-офисы открылись в Краснодаре, КореновскеБелореченске и Новокубанске.

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