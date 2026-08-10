В аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке 

Краснодарский край

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  • © Фото magnific сайт magnific.com
    © Фото magnific сайт magnific.com

В аквапарке «Оазис» на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке

7 августа «Осторожно Media» сообщили, что в аквапарке «Оазис» в селе Белая Глина посетительница обнаружила камеры видеонаблюдения в женской раздевалке. При этом развлекательный центр посещают не только взрослые, но и дети.

Как рассказала местная жительница, она приехала в аквапарк вместе со своей шестилетней дочерью. На камеры женщина обратила внимание не сразу — до этого они с ребенком успели дважды переодеться.

«Издалека похожа на настоящую»:

Посетительница решила уточнить у сотрудников аквапарка, зачем в помещении установлено видеонаблюдение. Ей объяснили, что камеры нужны для борьбы с кражами. При этом в самой раздевалке висит объявление, что администрация аквапарка не отвечает за оставленные без присмотра вещи.

По словам женщины, отдельные вопросы вызывает и расположение камер. Душевые находятся рядом с раздевалкой, поэтому они также могут попадать в поле обзора. Кроме того, одна из установленных камер является поворотной — она может двигаться по горизонтали и вертикали, а также приближать и отдалять изображение.

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Безопасность Белоглинский район Дети отдых

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В аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке 
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