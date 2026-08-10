В аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке 

7 августа «Осторожно Media» сообщили, что в аквапарке «Оазис» в селе Белая Глина посетительница обнаружила камеры видеонаблюдения в женской раздевалке. При этом развлекательный центр посещают не только взрослые, но и дети.

Как рассказала местная жительница, она приехала в аквапарк вместе со своей шестилетней дочерью. На камеры женщина обратила внимание не сразу — до этого они с ребенком успели дважды переодеться.