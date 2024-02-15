В Апшеронске открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

Отделение Альфа-Банка нового формата заработало в Апшеронске на улице Ворошилова, 8 А

Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие продукты Альфа-Банка.

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет громоздкой техники с проводами и дпже электронной очереди. Офис похож на кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.

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«Для жителей Апшеронска теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей — гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал руководитель офиса Артём Олегович Шатылович.

Отделение нового формата в Апшеронске стало 546-м в России.

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»