В Апшеронске открылся фиджитал-офис Альфа-Банка

Реклама АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН: 7728168971 ERID: j1SVHyf65EC2YF72d
Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Отделение Альфа-Банка нового формата заработало в Апшеронске на улице Ворошилова, 8 А

Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие продукты Альфа-Банка. 

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет громоздкой техники с проводами и дпже электронной очереди. Офис похож на кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами. 

Кофе, библиотека и умные камеры:

«Для жителей Апшеронска теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей — гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал руководитель офиса Артём Олегович Шатылович.

Отделение нового формата в Апшеронске стало 546-м в России. 

  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Ранее фиджитал-отделения Альфа-Банка открылись в КраснодареБелореченскеНовокубанскеТимашевскеСлавянске-на-КубаниКропоткинеКурганинскеКрымскеАбинскеЛабинскеАдыгее и Гулькевичах.

Альфа-Банк Апшеронский район Банки Финансы Экономика

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