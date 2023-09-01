В Дагестане запустили бесплатный автомобильный аудиогид по туристическим местам от МТС

Путеводитель состоит из двух частей: «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» и «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш»

Обе ветки аудиогида начинаются в Махачкале и сопровождают туристов на всем пути. Путеводитель расскажет интересные истории о республике и посоветует самые интересные места. При этом начинать экскурсию можно и в любой другой точке маршрута — каждый рассказ о достопримечательности написан как самостоятельная история.

Аудиогид «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» поможет найти такие природные достопримечательности как бархан Сарыкум, озеро Мочох, Карадахская теснина, Салтинский водопад, Сулакский каньон, каскад дагестанских ГЭС на реке Сулак. Подскажет, где поесть и остановиться на ночевку по пути к горным аулам Гимры, Унцукуль, Аракани, Кудутль, Чалда, Цада, Чох, Гуниб, Гамсутль, Согратль и другим.

Аудиогид «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш» проведет туриста вдоль побережья Каспия, расскажет, где лучшие пляжи, пригласит в Дербент, затем поможет добраться до Самурского леса и уведет высоко в горы к аулу Куруш и окружающим его горам.

Автомобильный гид расскажет также о культуре и истории народов Дагестана, их нравах и обычаях. Например, познакомит с унцукульскими мастерами, центрами ковроткачества в разных селениях, с мастерами-оружейниками в ауле Кубачи, подскажет интересные музеи и места, где обязательно нужно попробовать урбеч, абрикосовую кашу, местные фрукты и другие дагестанские блюда.

Автомобильный аудиогид создали при поддержке правительства и министерства туризма Дагестана, тревел-гидов, фотографов, работников культуры региона. Фотографии для визуализации маршрута подготовил фотограф и тревел-гид по Дагестану Мухтар Гаджидадаев. Озвучил экскурсию директор республиканского Русского драматического театра им. М. Горького Тимур Магомедов.

Аудиогидом бесплатно могут воспользоваться абоненты всех операторов сотовой связи на платформе МТС Live.



Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play и найти аудиогиды «По Северу Дагестана: вдоль Сулака к Гамсутлю» или «По Югу Дагестана: Каспий, Дербент, Куруш» в разделе «Онлайн».



Для удобства экскурсию можно заранее полностью загрузить на смартфон.

Читайте также: Путин поручил благоустроить государственные санатории на Кавминводах и развивать туризм в Дагестане