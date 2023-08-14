Путин поручил благоустроить государственные санатории на Кавминводах и развивать туризм в Дагестане

Дагестан, Ставропольский край

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  • Крепость Нарын-кала в дагестанском Дербенте © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Крепость Нарын-кала в дагестанском Дербенте © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Президент России поручил отреставрировать государственные санатории КМВ с привлечением частных инвестиций и дал несколько поручений по развитию туризма в Дагестане

На сайте Кремля разместили поручения Владимира Путина после совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ставропольский край

До 31 декабря 2028 года Правительство РФ должно привести «в нормативное состояние» находящиеся в федеральной собственности санатории на Кавказских Минеральных Водах (Минеральные Воды, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Георгиевск).

В тексте поручений говорится, что для выполнения работ нужно рассмотреть «вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов».

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Напомним, в июне Мосгорсуд отменил изъятие санаториев Ставропольского края в пользу государства. Ранее, в 2022 году, Генпрокуратура направила в московский суд иск об изъятии десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах в пользу государства. В августе прошлого года Гагаринский суд вынес решение в пользу прокуратуры. Речь шла о 1763 объектах недвижимости.

Дагестан

Также среди поручений главы государства разработка проектно-сметной документации для строительства всероссийского детского центра «Дагестан». Предварительно, центр будет рассчитан на 1 125 детей.

Дополнительно Путин поручил выделить из федерального бюджета в 2024-2026 годах не менее 5 млрд рублей на развитие Дербента.

Дербент — дагестанский город в 125 километрах к юго-востоку от Махачкалы, на берегу Каспийского моря. По некоторым оценкам, это древнейший город из ныне существующих в России.

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В том же документе Правительству РФ совместно с акционерным обществом «КАВКАЗ.РФ» и органами исполнительной власти Дагестана поручили «предусмотреть в рамках функционирования особой экономической зоны на территории Республики Дагестан поэтапную реализацию мероприятий по развитию Каспийского туристического кластера, обратив особое внимание на необходимость создания в первоочередном порядке объектов инфраструктуры».

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Путин поручил благоустроить государственные санатории на Кавминводах и развивать туризм в Дагестане
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