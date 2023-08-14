Путин поручил благоустроить государственные санатории на Кавминводах и развивать туризм в Дагестане

Президент России поручил отреставрировать государственные санатории КМВ с привлечением частных инвестиций и дал несколько поручений по развитию туризма в Дагестане

В тексте поручений говорится, что для выполнения работ нужно рассмотреть «вопрос о привлечении при необходимости частных инвестиций для осуществления ремонта или реконструкции таких объектов».

До 31 декабря 2028 года Правительство РФ должно привести «в нормативное состояние» находящиеся в федеральной собственности санатории на Кавказских Минеральных Водах (Минеральные Воды, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Георгиевск).

На сайте Кремля разместили поручения Владимира Путина после совещания о развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним, в июне Мосгорсуд отменил изъятие санаториев Ставропольского края в пользу государства. Ранее, в 2022 году, Генпрокуратура направила в московский суд иск об изъятии десятков санаториев и объектов в Кавказских Минеральных Водах в пользу государства. В августе прошлого года Гагаринский суд вынес решение в пользу прокуратуры. Речь шла о 1763 объектах недвижимости.

Дагестан

Также среди поручений главы государства разработка проектно-сметной документации для строительства всероссийского детского центра «Дагестан» . Предварительно, центр будет рассчитан на 1 125 детей.

Дополнительно Путин поручил выделить из федерального бюджета в 2024-2026 годах не менее 5 млрд рублей на развитие Дербента .

Дербент — дагестанский город в 125 километрах к юго-востоку от Махачкалы, на берегу Каспийского моря. По некоторым оценкам, это древнейший город из ныне существующих в России.