МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию». Протестировали приложение на себе

Рассказываем, как пользоваться новым аудиогидом по сочинскому «Дендрарию» от МТС

Сочинский «Дендрарий» — самый знаменитый дендропарк России. Его история начинается с 1850 года, когда основатель парка Сергей Худеков купил на южном склоне горы Лысой участок в 50 десятин. В «Дендрарии» собраны растения из Восточной Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, а также же есть экземпляры из субтропических стран. На территории парка собрана коллекция из более чем 1800 форм и сортов древесных и кустарниковых пород. Площадь парка составляет 46,4 гектара. Обойти его за день тяжело, но можно проложить маршрут в несколько километров и самостоятельно изучить достопримечательности. В этом туристам решил помочь МТС и создал аудиогид по «Дендрарию». Журналистка Юга.ру отправилась в Сочи и протестировала работу нового приложения на себе.

На входе в «Дендрарий» Я приехала в парк около двух часов дня. Было тепло, дул легкий ветер и погода располагала к прогулке. Около центрального входа в парк «Ротонда» находится табличка с OR-кодом для скачивания приложения МТС Live с аудиогидом. Я навела камеру телефона и без проблем скачала его. После обязательной регистрации в приложении (для этого нужно просто ввести номер телефона) гидом уже можно пользоваться. Доступен он абонентам любых мобильных операторов. Также приложение можно установить, просто скачав из App Store или Google Play, не используя OR-код. После установки приложения вы регистрируете аккаунт, заходите в раздел «Digital-контент», находите там AR-аудиогид «Дендрарий.Сочи» и запускаете экскурсию. Подключиться к аудиогиду можно не только у входа. Таблички с OR-кодом расположены на всей территории парка и вы можете быстро скачать его из любой точки.

© Предоставлено пресс-службой МТС

© Предоставлено пресс-службой МТС

Маршрут Протяженность маршрута аудиогида составляет 3 км. Вся экскурсия занимает примерно 45 минут. Она охватывает верхний и нижний парки, содержит информацию об истории возникновения и развития «Дендрария». Гид рассказывает о ключевых исторических объектах парка и природных территориях. А с помощью дополненной реальности (один из инструментов приложения) можно увидеть анимированную цветущую мимозу, магнолию и скульптуру танцующего пастушка в архитектурном ансамбле «Утро».

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Внутри «Дендрария» Аудиогид расскажет о 28 объектах парка. Экскурсоводом для вас станет заслуженный артист России Сергей Чонишвили. Вы сразу узнаете его, ведь он является еще и официальным голосом телеканала СТС. Первая точка экскурсии — канатная дорога. Затем гид предлагает пройти к «Ротонде». Далее мы заходим в парк и идем к бюсту его основателя — Сергея Худекова. После этого поднимаемся к «Греческой (мавританской)» беседке. После беседки нас ждет первый AR-объект — цветущая мимоза. Кроме аудиосопровождения в гиде есть еще фотографии объектов. Также весь контент можно скачать заранее и слушать в парке без интернета. Это еще и сэкономит зарядку на телефоне.