Сергею Галицкому исполнилось 56 лет. Собрали интересные факты о бизнесмене и меценате

Основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий 14 августа отмечает день рождения. Самому известному кубанскому бизнесмену исполнилось 56 лет

Сергей Галицкий — основатель сети магазинов «Магнит», президент и владелец ФК «Краснодар», почетный гражданин Краснодара и известный в России меценат. Сергей Николаевич родился 14 августа 1967-го, в этом году предпринимателю исполнилось 56 лет. Юга.ру собрали интересные факты о Галицком — бизнесе, принципах, характере и его проектах за последние несколько лет. Самый известный предпринматель Кубани Сергей Галицкий за собственные деньги построил в Краснодаре парк, стоимость которого журнал Forbes оценил в 4 млрд рублей. Парк «Краснодар» открыли 28 сентября 2017 года, позже его неоднократно расширяли. В марте 2023 года в парке открылась одна из самых долгожданных локаций — Японский сад. Редактор Юга.ру рассказывал о нем подробно. Сейчас идет строительство новой очереди — «Парка облаков», последние новости со строительной площадки здесь.

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В начале 2018 года создатель «Магнита» продал около 29% своих акций банку ВТБ за 2,45 млрд долларов. Галицкий больше не занимает посты в компании «Тандер». В 2016 году Сергей Галицкий открыл компанию, которая занимается виноделием. Фирма выпускает моносортовые вина, произведенные из винограда Шардоне, Рислинг, Пино Нуар, Мерло и Каберне Совиньон. Средняя стоимость бутылки — три тысячи рублей. Как писали Юга.ру компания Сергея Галицкого занимается реконструкцией кинотеатра «Аврора». Футбольный клуб «Краснодар» Будучи поклонником футбола, Сергей Галицкий в 2008 создал клуб «Краснодар», который уже через шесть лет вышел в финал Кубка России и стал бронзовым призером Чемпионата России. Тогда же была основана детская футбольная школа, выросшая в академию ФК «Краснодар», у которой сегодня 38 филиалов в четырех регионах. Выпускники академии уже играют и забивают в основном составе команды. В 2016 году клуб получил домашний стадион, который некоторые называют лучшей ареной в стране. Юга.ру писали, как устроен стадион изнутри, и выпустили множество новостей и фоторепортажей с матчей.

Как 13 августа писали Юга.ру, ФК «Краснодар» единолично возглавил Премьер-лигу. У «быков» 4 победы в 4 матчах — это их лучший в истории старт в Российской премьер-лиге.

Сергей Галицкий о себе Бизнесмен редко дает интервью и не любит публичность. О его семье и личной жизни известно немного. В интервью на радио «Маяк» предприниматель однажды сказал: «На 75 процентов я русский, на 25 процентов — армянин». Известный факт — с рождения будущий миллиардер носил фамилию Арутюнян. Уже после свадьбы он взял фамилию жены Виктории. Галицкий и его жена учились на одном факультете, но на разных специальностях — он на финансиста, а она на бухгалтера. В девятом классе Сергей Галицкий стал чемпионом Сочи по шахматам. Своими кумирами он называл Михаила Таля и Гарри Каспарова. По словам Галицкого, три фильма он может пересматривать много раз, это «Крестный отец», «Модильяни» и «Ватель».

Три главных недостатка Галицкого, по его собственному мнению, — нетерпеливость, нетерпимость и агрессия по отношению к людям с не очень высоким интеллектом. По словам бизнесмена, только одна книга за последние 30 лет вызвала у него желание перечитать ее снова — это биография Стива Джобса. Любимая страна для отдыха — Италия. «Ничего сверхъестественного. Кухня простая, солнце и в историческом плане интересная страна», — признался Галицкий журналисту Forbes. Однажды жители Краснодара предложили переименовать улицу Восточно-Кругликовскую в честь Галицкого. Известно, что сам бизнесмен эту идею не поддержал. «Краснодар — мой любимый город. Я им горжусь и не хочу никуда уезжать. Хотелось бы, конечно, попозже, но умереть здесь», — рассказал однажды Галицкий в интервью газете «Спорт-Экспресс».