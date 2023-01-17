Компания Сергея Галицкого «Инвестстрой» продолжит реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

Как сообщали Юга.ру, 12 декабря 2022 года «Инвестстрой» не может закончить реконструкцию «Авроры». Проектом занимались подрядчики из Европы, которые теперь не могут работать с российскими заказчиками из-за санкций. 17 января стало известно, что компания Галицкого продолжит работу, но прежний проект реконструкции придется заменить. Об этом «РБК Краснодар» сообщил со слов мэра Краснодара Евгения Наумова. Проект, созданный в марте 2021 года, подразумевал выставочный комплекс, четырехуровневую подземную парковку, 9 мини-кинозалов и кафе на 300 мест.

«Мы не будем в этой напряженной точке города создавать еще больший наплыв жителей и гостей. Мы все ездим и видим, как сильно перегружен перекресток улицы Офицерская и шоссе Нефтянников. Кинотеатр Аврора восстановят в том виде, в каком он был до начала реконструкции», — сказал Наумов. По его словам, новый проект намерены подготовить за 9-10 месяцев, а к его реализации приступить в 2024 году.