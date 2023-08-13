ФК «Краснодар» единолично возглавил Премьер-лигу

У «быков» 4 победы в 4 матчах – это их лучший в истории старт в Российской премьер-лиге

«Быки» впервые одержали победу в Оренбурге в рамках высшего дивизиона российского футбола. А для Сперцяна это первый голевой «дубль» за 350 дней — в прошлый раз полузащитник «Краснодара» отличился двумя точными ударами 28 августа 2022 года в матче с «Торпедо».

ФК «Краснодар» выиграл четвертый подряд матч на старте чемпионата России — 12 августа на выезде со счетом 2:0 был повержен «Оренбург». Оба гола в матче на счету Эдуарда Сперцяна — сначала он на 67-й минуте с острого угла в одно касание замкнул проникающий пас Жоао Баши, а на 89-й реализовал пенальти, назначенный за снос Джона Кордобы.

Благодаря этой победе «Краснодар» единолично возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги. У «черно-зеленых» 12 очков из 12 возможных — это лучший старт в истории клуба. Предыдущим лучшим результатам по итогам 4 туров было 8 очков в сезон-2014/15 — тогда, кстати, «Краснодар» завоевал бронзовые медали.

На втором месте с 10 очками сейчас располагается екатеринбургский «Урал», возглавляемый хорошо знакомым краснодарским болельщикам Виктором Гончаренко. Третий — «Спартак» с 9 очками.

Следующий матч в чемпионате России «Краснодар» проведет на домашней арене — 19 августа, против «Локомотива». Начало игры запланировано на 19:30.

Напомним, что вчера после 11-летней реконструкции в Краснодаре открылся стадион «Динамо». Празднование этого события продолжается и сегодня — в связи с массовым забегом по Красной ещё некоторое время будут перекрыты многочисленные улицы в центре Краснодара.