Дочь Сергея Галицкого заняла 14 место в рейтинге самых богатых наследников российских миллиардеров — Forbes

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Полина Галицкая снова вошла в рейтинг самых богатых наследников миллиардеров РФ

Дочь Сергея Галицкого второй год подряд занимает 14 строчку в рейтинге самых богатых наследников российских миллиардеров. На её долю приходится 3,2 млрд долларов.

Отмечается, что 3,2 млрд долларов — это все состояние Сергея Галицкого. При составлении рейтинга аналитики не учитывали заявления его участников и супружеские доли. Год назад дочь бывшего владельца сети «Магнит» занимала эту же строчку, но тогда её доля оценивалась в 3,3 млрд рублей.

Но Сергей Галицкий не планирует оставлять все деньги дочери. По его словам, ей достанется достаточно ограниченная сумма. Он объяснил это решение тем, что после смерти нужно будет продолжать финансировать футбольный клуб, стадион и школу. Также по мнению Галицкого, в стране еще не выросло поколение богатых людей, которые умеют распоряжаться финансами.

Ранее Юга.ру писали, что Сергей Галицкий занял 37 место рейтинге 110 российских миллиардеров по версии Forbes.

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