В краснодарском «Парке облаков» подстригли лох и высадили гортензии и дубы
15 июля компания, ответственная за растения в парке «Краснодар», рассказала о работах в новой очереди
Компания Garden's, занимающаяся озеленением парка «Краснодар», продолжила «так называемый «репортаж с полей», рассказав, что происходит на площадках седьмой очереди.
Садоводы оценили цветение гортензий, которые посадили ранней весной: «Цветут достаточно хорошо, но недостаточно обильно (для первого года цветения это нормально, ждем в следующем году больше цветов)».
Дорога в облака:
Состояние посаженного весной газона также оценили хорошим и сообщили о том, что подстригли лох, придавая кустарнику нужную форму.
Ранее, 29 июня, сотрудники Garden's рассказали, что в местах стройготовности продолжили высаживать кусты, добавили лиственные деревья (дубы, платаны, тисы) и стриженные формы хвойных видов.
Как сообщали Юга.ру, в новой очереди парка «Краснодар» планируют построить стеклянное здание с парящей крышей. А в июне мэрия собиралась провести ямочный ремонт на улице Посадского рядом с парком.