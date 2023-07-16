В краснодарском «Парке облаков» подстригли лох и высадили гортензии и дубы

15 июля компания, ответственная за растения в парке «Краснодар», рассказала о работах в новой очереди

Компания Garden's, занимающаяся озеленением парка «Краснодар», продолжила «так называемый «репортаж с полей», рассказав, что происходит на площадках седьмой очереди. Садоводы оценили цветение гортензий, которые посадили ранней весной: «Цветут достаточно хорошо, но недостаточно обильно (для первого года цветения это нормально, ждем в следующем году больше цветов)».

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Состояние посаженного весной газона также оценили хорошим и сообщили о том, что подстригли лох, придавая кустарнику нужную форму. Ранее, 29 июня, сотрудники Garden's рассказали, что в местах стройготовности продолжили высаживать кусты, добавили лиственные деревья (дубы, платаны, тисы) и стриженные формы хвойных видов.

© Фото из телеграм-канала t.me/edinakgardens

© Фото из телеграм-канала t.me/edinakgardens