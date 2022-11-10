Учёные рассказали, как дела у леопардов, которых выпустили в дикую природу

В июле трёх леопардов отвезли из Сочи в горы Северной Осетии. Учёные рассказали, как звери адаптируются к дикой природе

16 июля, после Дня переднеазиатского леопарда, очередных воспитанников Сочинского нацпарка выпустили на волю. После этого за ними постоянно наблюдают — ищут следы, проверяют фотоловушки, анализируют данные с ошейников, чтобы оценить адаптацию животных к дикой природе.

Последними выпускниками стали две самки и один самец: Лаура, Хоста и Лео. 9 ноября учёные полевой группы рассказали об их привычках и состоянии спустя три с половиной месяца.

«Животные почти полностью освоили Турмонский лесной массив, они регулярно охотятся и не голодают. Сейчас для всех хищников очень ответственный период смены сезонов — нажировочный. У животных мех меняется с летнего на пушистый зимний, идёт интенсивный набор веса. Благодаря нажировочному периоду они выживают в холодные зимы, позволяя себе энергосберегающий режим без частых охот», — сообщили в Институте проблем экологии и эволюции РАН.

К ноябрю каждый зверь добыл не менее 15 жертв.