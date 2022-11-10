Учёные рассказали, как дела у леопардов, которых выпустили в дикую природу

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В июле трёх леопардов отвезли из Сочи в горы Северной Осетии. Учёные рассказали, как звери адаптируются к дикой природе

16 июля, после Дня переднеазиатского леопарда, очередных воспитанников Сочинского нацпарка выпустили на волю. После этого за ними постоянно наблюдают — ищут следы, проверяют фотоловушки, анализируют данные с ошейников, чтобы оценить адаптацию животных к дикой природе.

Последними выпускниками стали две самки и один самец: Лаура, Хоста и Лео. 9 ноября учёные полевой группы рассказали об их привычках и состоянии спустя три с половиной месяца. 

«Животные почти полностью освоили Турмонский лесной массив, они регулярно охотятся и не голодают. Сейчас для всех хищников очень ответственный период смены сезонов — нажировочный. У животных мех меняется с летнего на пушистый зимний, идёт интенсивный набор веса. Благодаря нажировочному периоду они выживают в холодные зимы, позволяя себе энергосберегающий режим без частых охот», — сообщили в Институте проблем экологии и эволюции РАН. 

К ноябрю каждый зверь добыл не менее 15 жертв. 

Лаура охотится в труднодоступных ущельях, на обрывах, скалах и ступенчатых стенках, наблюдать за ней сложнее всего. Леопардица чередует охоту на косуль в лесных зарослях с некрупной добычей — барсуками, енотовидными собаками. 

Хоста выбирает простые рельефы, но не боится переходить серьёзные реки и даже осмелилась пересечь трассу. Она не любит рисковать, поэтому охотится на лёгкую дичь: барсуков, шакалов, енотовидных собак. 

Лео расходует силы ещё экономнее. Он предпочитает горам поляны, перелески и опушки. 

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С выпуска наибольший путь проделала Хоста — 503 км. Лаура прошла 397 км, но по очень сложному рельефу. Лео преодолел 377 км.

Хотя животные остаются в одном лесном массиве, они ни разу не встретились. Но всё же кошки общаются: например, Хоста неоднократно проверяла места охоты Лео. 

Недавно Хоста попала в кадр фотоловушки. Это важный инструмент: снимки помогают оценить состояние животного по внешнему виду. 

Центр восстановления краснокнижного леопарда на Кавказе открыли в 2007 году. Там впервые на Земле сформировали пару леопардов в неволе, получили потомство и подготовили котят к жизни вне заповедника. 15 июля 2016 года на волю вышли Ахун, Килли и Виктория. Теперь в честь этого события 15 июля празднуют День переднеазиатского леопарда. 

Всего у Центра десять выпускников, сейчас там ухаживают за 12 животными. Несколько леопардов из прошлых выпусков погибли от истощения, паразитов, лавин и браконьеров. Исследователи выяснили, что отпускать животных лучше в апреле-мае, а не в середине лета: так у них больше времени освоиться до наступления холодов. Несмотря на это, Лауру, Хосту и Лео тоже отвезли на природу в июле. 

Напомним, на улице Ставропольской в Краснодаре есть граффити WWF с краснокнижными животными, которые страдают от рук браконьеров: леопардом, зубром и сапсаном. 

WWF Животные Заповедники Министерство природных ресурсов и экологии РФ Экология

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