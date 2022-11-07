В крымский зоопарк «Тайган» эвакуировали животных из Херсонской области

Владелец сафари-парка «Тайган» поехал забирать животных в Херсонскую область, когда его выпустили из СИЗО

5 ноября основатель сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков приехал в Херсонскую область, чтобы эвакуировать животных из местного зоопарка. Журналистам мужчина сказал, что содержать зверей будет за свой счёт. Информация об этом появилась в телеграм-канале парка.

В «Тайган» переехали лама, ослица, два волка, павлины, фазаны и еноты.

Парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма — первый в Европе объект подобного уровня: здесь африканские львы свободно живут на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья, а в холода обитают в отапливаемых вольерах. Парк расположен в Белогорском районе Крыма.

«Дорогие друзья, мы по дороге к Херсону с гуманитарной миссией. Чем ближе к Херсону, тем более страшная картина перед нами предстаёт: машины движутся в сопровождении военных, летают ракеты, под ногами лежат снаряды, здания разрушены [всё это видно на записи, — прим. Юга.ру]. Всех, кому может угрожать опасность, эвакуируют, в том числе и животных. Наша задача — успеть спасти их, наш долг — подставить плечо Херсонскому зооуголку», — рассказал Зубков в видео для ютуб-канала «Крым & мир с Олегом Зубковым и Татьяной Алексагиной».