В крымский зоопарк «Тайган» эвакуировали животных из Херсонской области
Владелец сафари-парка «Тайган» поехал забирать животных в Херсонскую область, когда его выпустили из СИЗО
5 ноября основатель сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков приехал в Херсонскую область, чтобы эвакуировать животных из местного зоопарка. Журналистам мужчина сказал, что содержать зверей будет за свой счёт. Информация об этом появилась в телеграм-канале парка.
В «Тайган» переехали лама, ослица, два волка, павлины, фазаны и еноты.
Парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма — первый в Европе объект подобного уровня: здесь африканские львы свободно живут на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья, а в холода обитают в отапливаемых вольерах. Парк расположен в Белогорском районе Крыма.
«Дорогие друзья, мы по дороге к Херсону с гуманитарной миссией. Чем ближе к Херсону, тем более страшная картина перед нами предстаёт: машины движутся в сопровождении военных, летают ракеты, под ногами лежат снаряды, здания разрушены [всё это видно на записи, — прим. Юга.ру]. Всех, кому может угрожать опасность, эвакуируют, в том числе и животных. Наша задача — успеть спасти их, наш долг — подставить плечо Херсонскому зооуголку», — рассказал Зубков в видео для ютуб-канала «Крым & мир с Олегом Зубковым и Татьяной Алексагиной».
Ранее «Тайган» и его владелец неоднократно попадали в сводки новостей:
- в 2017 году в подсобке зоопарка нашли труп волонтёра, по факту смерти возбудили уголовное дело;
- в 2018 году лев прокусил посетительнице руку. В пресс-службе парка заявили, что женщина была пьяна. Спустя два года Олега Зубкова оштрафовали на 400 тыс. рублей.
- В 2019 году суд решал вопрос о закрытии «Тайгана», и Зубков заявил, что раздаст 30 медведей желающим, чтобы их не пришлось убивать. На это отреагировал экс-мэр столицы Ингушетии.
- В 2021 году тигр откусил палец годовалому малышу, которого мать поднесла слишком близко к клетке.
- В июле 2022 года Зубкова приговорили к двум годам и трём месяцам заключения в колонии общего режима, но позже приговор обжаловали и дело вернули в суд. Владельца зоопарка отпустили из-под стражи 27 октября, почти сразу он отправился в Херсонский зоопарк.
«Обиды [на приговор] никакой нет, в нашей стране бывает и похуже, люди сидят не просто три месяца, а десятки лет до оправдательных приговоров. Да, и парки, и страна больше теряют, когда я сижу в тюрьме, потому что я не опасен для общества, я полезен для общества. Мы не знаем, что нас ждёт, и я не вижу много зоозащитных организаций, которые бы занимались этим вопросом, хотя уже погибло много животных, и домашних, и диких. Но они умеют только болтать о том, как мне развивать свои парки, и пиариться за мой счёт», — заявил мужчина.
Как писали Юга.ру, в начале ноября хозяин дельфинария в Севастополе выпустил четырёх афалин. Выжить в море после 10 лет неволи они не могут. Узнали об этом случайно, когда обнаружили двух дельфинов в окрестностях города. Позже нашли ещё двух, но уже мёртвых — и, как оказалось, не тех, которых выкинули.