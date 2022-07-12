В Сочи отметят День переднеазиатского леопарда

15 июля на курорте «Роза Хутор» впервые отметят День переднеазиатского леопарда, а в сочинском «Дендрарии» пройдет церемония закладки бронзовых следов этого краснокнижного хищника

15 июля на курорте «Роза Хутор» отметят День переднеазиатского леопарда. Эта дата выбрана не случайно. Именно 15 июля в 2016-м году в дикую природу выпустили первых животных, рожденных в Центре восстановления леопарда Сочинского нацпарка и подготовленных к жизни в естественной среде обитания.

Переднеазиатский леопард — хищное млекопитающее из семейства кошачьих и один из крупнейших подвидов леопардов в мире. Они обитают на Кавказе, а также в Западной и Центральной Азии. Животное занесено в Красную книгу РФ.

© Фото Умара Семенова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Проект по восстановлению популяции леопарда уникален, подобного опыта восстановления исчезающих видов животных во всем мире еще не было. В Центр восстановления леопарда Сочинского нацпарка завезли животных из Туркмении, Ирана и Португалии (зоопарка Лиссабона), создали условия для их размножения и адаптации к природным условиям Кавказа. Центр проводит научные исследования по изучению поведения хищников и возможностей их интеграции в естественную среду. Ученым уже удалось достичь успехов в размножении животных и их адаптации. Сегодня на воле в Кавказских горах живут шесть пятнистых «воспитанников» Центра.

Когда-то эти хищники были обычным видом фауны региона. Но в XX веке его популяция быстро сократилась и была практически обречена на полное исчезновение. О необходимости восстановления численности леопарда на Кавказе неоднократно говорили ученые, и в 2007 году эта инициатива приобрела характер планомерных действий.

© Фото Умара Семенова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Где и когда пройдет праздник?

Ключевое мероприятие Дня переднеазиатского леопарда в Сочи — официальная церемония закладки бронзовых следов переднеазиатского леопарда в парке «Дендрарий».

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Отметят праздник и в горном кластере. На курорте «Роза Хутор» он начнется в 10 часов утра с зарядки и забега с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Никитой Нагорным. В 11 часов на площади Роза состоится открытие фотовыставки, посвященной переднеазиатскому леопарду. С 12 до 15 часов на этой же площадке будет работать развлекательная зона с мастер-классами по рисованию леопарда и вязанию узлов, аквагримом. В 13 часов самые юные посетители курорта смогут принять участие в праздничной эстафете «Полоса препятствий» и в соревновании по прыжкам в длину с места — «Прыжок леопарда».

© Фото Умара Семенова, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Идея провести праздник в честь самых редких крупных кошек мира принадлежит Министерству природных ресурсов и экологии РФ. В свое время ведомство также приняло Программу по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе и участвовало в создании соответствующего подразделения в Сочинском нацпарке.

«Роза Хутор» и ее акционер компания «Интеррос» поддерживали деятельность Центра восстановления леопарда с самого начала его работы. Весной этого года Министерство природных ресурсов и экологии РФ и горный курорт подписали Соглашение о взаимодействии при выполнении мероприятий в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Документ подразумевает практическое сотрудничество по восстановлению переднеазиатского леопарда, одного из редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.