Во всю стену. Онлайн-тур по самым большим граффити Краснодара

За последние годы десятки серых стен и фасадов краснодарских домов покрыли яркими, масштабными граффити. Эти работы — легальный паблик-арт. Его создают не анонимные художники в ночи и балаклавах, а, как правило, с одобрения или по поручению органов местной власти. А еще у многих муралов — так называются изображения во всю стену — есть своя история. Какое граффити нарисовано по заказу Всемирного фонда дикой природы? При чем тут ограбление банка? И где рождается новая душа? Показываем большие рисунки, на которые вы точно захотите посмотреть вживую, и рассказываем, где их найти. Наш онлайн-путеводитель наверняка не полный, рисунков в Краснодаре больше, так что мы отобрали лишь самые крупные, известные и относительно транспортно доступные для горожан.

«Джентльмены удачи» © Фото Ильи Егорова, vk.com/aeroche

«Джентльмены удачи», улица Ставропольская, 179/1 В ночь на 23 декабря 2020 года трое мужчин похитили терминал «ОТП банка» на улице Гагарина. В городе объявили план «Перехват», утром перекрыли все выезды из Краснодара, и краевая столица встала в 10-балльных пробках. Злоумышленников удалось задержать. Провальное ограбление вдохновило краснодарского художника-аэрографа, который подписан в социальной сети как aeroche. «Думаю, в наше время надо быть настоящим джентльменом удачи, чтобы надеяться на удачный исход, ведь они должны быть оснащены GPS-маяками, и найти его местоположение не так сложно», — написал автор граффити на своей странице в инстаграме. На стене изображены герои культовой советской комедии «Джентльмены удачи», которые выносят из банка платежный терминал. Граффити сопровождает надпись «Всё! Кина не будет, электричество кончилось...». Эти слова произносит Косой (персонаж Савелия Краморова) во время ареста.

«Златовласая сестра» © Фото Татьяны Тако, instagram.com/tanya_tako

«Златовласая сестра» © Фото Татьяны Тако, instagram.com/tanya_tako

«Златовласая сестра», улица Пушкина, 51 Эта работа отсылает к истокам женского движения в Российской империи. Художница Таня Тако объяснила выбор образа так: «Общины сестер милосердия были едва ли не первыми общественными организациями в России. Они значительно расширили возможности самореализации женщин всех сословий русского общества. Они стали важным этапом развития отечественной медицины». Как правило, благотворительной работой в стране занимались дамы из высших и средних слоев общества. По словам художницы, дочери Николая II носили такую форму.

«Девушка с подсолнухами» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Девушка с подсолнухами», улица Красная, 206 Символ весны, свежести и юности изобразил на жилом доме в 2013 году местный художник Георгий Куринов. Это одна из ранних его работ. По словам самого автора, ей он подготавливал краснодарских зрителей к более современным и смелым полотнам. Кстати, работы Куринова сегодня можно увидеть не только на улицах Краснодара, но и в Сибири, Северной Осетии, Бельгии. А еще художник создавал авторские иллюстрации для Павла Дурова.

«Вернем Лео WWF» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Вернем Лео WWF» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Вернем Лео WWF», улица Ставропольская, 184 Граффити в 11 этажей создал тоже Георгий Куринов по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF). Бережное отношение к окружающей среде — одна из любимых тем стрит-артов художника. На фасаде краснодарской многоэтажки — краснокнижные животные: переднеазиатский леопард, зубр и сапсан. «Мы случайно узнаем в соцсетях, что, оказывается, последний представитель какого-то вида умер на днях или что браконьеры бесчинствуют на местности. И что мы делаем: пару секунд сожалеем, ставим грустный смайлик, пишем комментарий и через час или день успешно забываем. Пока через несколько лет, может, даже десяток, приходит осознание — мир действительно изменился», — так в своем инстаграме описал работу Куринов.

«Рисующий мальчик» © Фото Романа Котова, instagram.com/romaspamart

«Рисующий мальчик», улица Северная, 500 Во время работы над одним из фасадов художник Рома Спам заметил, что за ним наблюдает маленький мальчик. Ребенок через некоторое время ушел, а затем вернулся с фломастером и пачкой листов. Оказалось, что он мечтает создать собственные граффити, а пока делает наброски: переносит понравившиеся рисунки себе в альбом. Эта история и стала вдохновением для мурала Спама.

Портрет Льва Яшина © Фото Романа Котова, instagram.com/romaspamart

Портрет Льва Яшина, улица Ставропольская, 3 Это граффити — часть серии портретов, которыми украсили Краснодар в преддверии ЧМ-2018. Изображение единственного в советской истории вратаря, который получил «Золотой мяч», создал художник Роман Котов (он же Рома Спам).

«Место встречи изменить нельзя» © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Место встречи изменить нельзя», улица Суворова, 50 Граффити с героями одноименного советского фильма — Глебом Жегловым и Володей Шараповым — на здании уголовного розыска Краснодарского края создала художница Таня Тако к 100-летию правоохранительной службы.

«Подсознание может все» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Подсознание может все», улица Ставропольская, 89 Эта работа — ремарка к одноименной книге канадского философа, писателя Джона Кехо. Вот что Георгий Куринов написал о своем граффити: «Как много разнообразных «программ» таится в подсознании. Какую-то часть установок и правил нам дают родители в раннем детстве, иногда намеренно, а порой сами того не осознавая. Еще часть мы получаем в течение жизни при разных обстоятельствах и временных отрезках. И вот добро пожаловать в мир живых роботов».

«Девушка с рыбами и цветком» © Фото Татьяны Тако, instagram.com/tanya_tako

«Девушка с рыбами и цветком», улица 3-я линия Нефтяников, 7 Этот мурал, как и многие городские граффити, появился благодаря фестивалю «Лицо города». Автор Таня Тако хотела показать рисунком, как важно уметь расслабляться, доверять жизни. По ее словам, с разных ракурсов и в разное время суток мурал меняет вид. «И работа даже не вызывает ощущение, что на ней сильная деталировка. Масштаб и кирпич полностью съедают эти детали. И это правильно, потому что должна считываться стена целиком», — подписала Тако.

Портрет Серхио Рамоса © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Портрет Серхио Рамоса © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Портрет Серхио Рамоса, улица Школьная, 15/2 Еще одна уличная картина к чемпионату мира по футболу — 2018. Работу с изображением легенды мадридского «Реала» выполнил Тимур Абдуллаев. Кстати, Рамос на своей странице в инстаграме выложил граффити и поблагодарил автора.

«Девушка с гитарой и нотной тетрадью» © Фото сообщества KRACITY, instagram.com/kracity

«Девушка с гитарой и нотной тетрадью» © Фото сообщества KRACITY, instagram.com/kracity

«Девушка с гитарой и нотной тетрадью», улица Тюляева, 33 Граффити на стене многоэтажки в Комсомольском микрорайоне создали участники арт-сообщества KRACITY. «Этот проект отражает сферы, в которых современные дети могут себя реализовать, — робототехника, музыка, рисование, изучение иностранных языков, балет и так далее. Если чуть углубиться, то работа про внимание, про поиск и выбор важного и интересного в качестве хобби или будущей профессии. Это очень актуально как для взрослых, так и для детей. Где ваше внимание, там и ваше сердце», — рассказала Юга.ру одна из создательниц картины Таня Тако.

«Весна» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Весна» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Весна», улица Дзержинского, 99 И снова Георгий Куринов «говорит» с жителями города об окружающем мире и его обитателях. «Люди из поколения в поколение хранили накопленные знания о взаимодействии с природой. Но с быстрым скачком развития многие народы, к сожалению, растеряли их. Люди слышат телевизор и не слышат пение птиц, умеют скачивать приложения на смартфон, но разучились ловить рыбу в реке своими руками, не разбираются в лечебных травах и съедобных грибах, приезжают в лес на пикник, но при этом в упор не замечают его обитателей», — так описал работу Куринов на своей странице в инстаграме.

«Предупреждение, спасение, помощь!» © Фото Сергея Юхновского, Юга.ру

«Предупреждение, спасение, помощь!», улица Уральская, 121 Пятиэтажный мурал создали к 30-летию МЧС России на Кубани. По словам пресс-службы министерства, авторы хотели уйти от темы человеческого горя и страданий, которые видят сотрудники во время ликвидации чрезвычайных ситуаций. Художники — Александр SKEA, Евгений Янчухов и Денис Песняк.

Портрет Евдокии Бершанской © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

Портрет Евдокии Бершанской, улица Лузана, 41 Портрет известной советской летчицы во всю стену пятиэтажного дома изобразил Георгий Куринов. Он закончил работу к очередному празднованию Дня Победы в 2017 году.

Портрет Юрия Левитана © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Портрет Юрия Левитана, улица Захарова, 23 Образ легендарного диктора (только ему Сталин доверял зачитывать по радио свои указы и приказы) на торце дома создали уличные художники из стрит-арт-сообщества KRACITY Богдан Торбяковский и Денис Песняков. Открыли граффити 22 июня 2021 года — к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Девушка в алой вуали» © Фото Татьяны Тако, instagram.com/tanya_tako

«Девушка в алой вуали», улица Красноармейская, 68 Автор Таня Тако написала, что «финальную версию этого мурала невозможно забыть». Работа призвана отразить, как величественен и прекрасен мир.

«Начинаем погружение» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Начинаем погружение» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Начинаем погружение», улица Горького, 96 Вместо облупившейся краски на стене парковки рядом с ТЦ «Арбат» — фантастический подводный мир глазами Георгия Куринова. Огромная уличная картина появилась в Краснодаре осенью 2014 года. А сейчас она стала фоном для фотосессий гостей кофейни, которую открыли напротив.

«Папа» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Папа», улица Дзержинского, 127 Идея этой работы пришла Георгию Куринову, когда он стал отцом. По замыслу автора, тигр с рогами символизирует дух леса, а цветок в его руке отражает момент, когда рождается новая душа.

«Матрешка» © Фото Георгия Куринова, vk.com/goozeart

«Матрешка», 1-я Ямальская улица, 5, корпус 4 Гигантская матрешка — от эскизов до исполнения — тоже дело рук Георгия Куринова. Само воплощение было непростым: создавал автор граффити в июльскую жару, а на торце дома, где и нарисован мурал, никогда не бывает тени.

Муралы неизвестного художника © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру