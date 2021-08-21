Первая охота юного леопарда в сочинском нацпарке попала на видео

Краснодарский край

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Скрытые камеры в Сочинском национальном парке 21 августа сняли, как годовалый леопард Лео ловит нутрию

Инстаграм-аккаунт ФГБУ «Сочинский национальный парк» опубликовал 21 августа кадры первой успешной охоты котëнка Лео из Центра восстановления леопарда на Кавказе.

По словам Умара Семёнова, замдиректора Центра, стратегией работы с котятами является принцип искусственной стимуляции их естественных инстинктов. «Одним из удачных решений стал искусственный водоём с норой, где они оттачивают свои охотничьи навыки», — рассказывает Семёнов.

Переднеазиатский леопард Лео родился 4 июля 2020 года. Обычно котят в кавказском Центре восстановления леопарда называют в честь гор, рек и урочищ, где этот вид исторически обитает. Но в случае с Лео имя было выбрано голосованием подписчиков инстаграм-аккаунта Сочинского нацпарка.

Напомним, что чуть более месяца тому назад в новости попал другой переднеазиатский леопард — 6 июля самке по имени Аибга успешно вылечили кариес.

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Первая охота юного леопарда в сочинском нацпарке попала на видео
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