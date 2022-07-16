«Лучший подарок ко Дню леопарда сделали сами леопарды». В Сочи родились два котёнка леопарда, а трёх подростков выпустили на природу
15 июля отмечают День переднеазиатского леопарда. Накануне знаменательной даты в Сочинском нацпарке родились котята, а 16 июля взрослых леопардов выпустили на волю
15 июля Минприроды РФ рассказало о рождении котят в Центре восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском нацпарке родились два котёнка.
«Самый лучший подарок ко Дню переднеазиатского леопарда нам всем сделали сами леопарды. Котята родились у пары диких хищников. Алоус и Черри не в первый раз становятся родителями, их дети уже успешно выпущены и живут в дикой природе. Надеемся, что эти новорождённые котята в будущем будут готовы к самостоятельной жизни в горах Кавказа», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Алоус родился в Туркменистане в 2002 году. Спустя семь лет он поселился в Сочинском нацпарке и стал отцом нескольких потомств с разными самками. Больше всего котят у него появилось в паре с Черри. Самка леопарда родилась в Иране в 2008 году, а в Сочи живёт с 2010 года.
«Когда Черри привезли в Центр, она проявляла интерес к Алоусу, поэтому их решили соединить как пару. Запустили в один вольер — драка, еле разняли! Оказалось, слишком юная Черри играла с ним как подросток, что не понравилось самцу. И только спустя два года они подружились. С 2013 года мы получили от них 12 котят с учётом двух новорождённых», — рассказал руководитель «Центра восстановления леопарда на Кавказе» Умар Семёнов.
Сейчас Черри, которая вновь стала мамой 10 июля, и её детёныши живут в специально оборудованном логове, за ними круглыми сутками наблюдают специалисты Центра. Два года маленьких леопардов будут тренировать и готовить к выпуску на волю. Их имена пока не назвали.
Центр может похвастаться и тремя новыми выпускниками. 16 июля в дикую природу Северной Осетии вышли двухлетние леопарды Лео, Хоста и Лаура. Их готовили к выпуску со 2 июня, когда Минприроды одобрило свободную жизнь животных.
«Хищники показали отличное умение самостоятельно охотиться, стойкую реакцию избегания человека и домашних животных и полностью готовы к взрослой жизни в горах Кавказа», — отметили в пресс-службы Минприроды РФ.
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Перед выпуском подростков Лео, Хосту и Лауру обследовали под наркозом: взяли кровь, проверили физическое состояние. Одному выпускнику сделали УЗИ брюшной полости, чтобы исключить проблемы с почками. Диким кошкам надели лёгкие GPS-ошейники, они определяют местоположение животного раз в час и передаёт данные о его активности специалистам.
«Это не просто событие, это результат титанической работы учёных, экспертов заповедной системы, ветеринаров, работников министерства, волонтёров и многих других специалистов. Центр восстановления леопарда на Кавказе настроен решительно, и мы всячески ему помогаем: в этом году начали обновлять вольеры, где содержат хищников, закупаем новое медоборудование, строим визит-центр», — Александр Козлов поблагодарил всех причастных к работе Центра. По его словам, для восстановления популяции леопардов нужны минимум 50 особей.
Центр восстановления леопарда на Кавказе открыли в 2007 году. Там впервые в мире в условиях неволи сформировали пару леопардов, получили потомство и подготовили котят к жизни в дикой природе. 15 июля 2016 года на волю выпустили Ахуна, Килли и Викторию — теперь в честь этого события 15 июля празднуют День переднеазиатского леопарда. Всего у Центра десять выпускников, сейчас там ухаживают за 12 животными.
Стоит подчеркнуть, что несколько леопардов погибли после начала жизни в дикой природе — от истощения, паразитов, лавин и браконьеров. В программе восстановления популяции выяснили, что выпускать леопардов лучше в апреле-мае. Весной и летом леопардам легче всего добывать еду, а значит, они с большей вероятностью успеют освоиться к холодам и выживут на свободе.