15 июля Минприроды РФ рассказало о рождении котят в Центре восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском нацпарке родились два котёнка .

«Самый лучший подарок ко Дню переднеазиатского леопарда нам всем сделали сами леопарды. Котята родились у пары диких хищников. Алоус и Черри не в первый раз становятся родителями, их дети уже успешно выпущены и живут в дикой природе. Надеемся, что эти новорождённые котята в будущем будут готовы к самостоятельной жизни в горах Кавказа», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Алоус родился в Туркменистане в 2002 году. Спустя семь лет он поселился в Сочинском нацпарке и стал отцом нескольких потомств с разными самками. Больше всего котят у него появилось в паре с Черри. Самка леопарда родилась в Иране в 2008 году, а в Сочи живёт с 2010 года.



«Когда Черри привезли в Центр, она проявляла интерес к Алоусу, поэтому их решили соединить как пару. Запустили в один вольер — драка, еле разняли! Оказалось, слишком юная Черри играла с ним как подросток, что не понравилось самцу. И только спустя два года они подружились. С 2013 года мы получили от них 12 котят с учётом двух новорождённых», — рассказал руководитель «Центра восстановления леопарда на Кавказе» Умар Семёнов.

Сейчас Черри, которая вновь стала мамой 10 июля, и её детёныши живут в специально оборудованном логове, за ними круглыми сутками наблюдают специалисты Центра. Два года маленьких леопардов будут тренировать и готовить к выпуску на волю. Их имена пока не назвали.

Центр может похвастаться и тремя новыми выпускниками. 16 июля в дикую природу Северной Осетии вышли двухлетние леопарды Лео, Хоста и Лаура. Их готовили к выпуску со 2 июня, когда Минприроды одобрило свободную жизнь животных.

«Хищники показали отличное умение самостоятельно охотиться, стойкую реакцию избегания человека и домашних животных и полностью готовы к взрослой жизни в горах Кавказа», — отметили в пресс-службы Минприроды РФ.