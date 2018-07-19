В Крыму лев прокусил руку посетительнице зоопарка

В крымском сафари-парке «Тайган» лев укусил за руку 46-летнюю нетрезвую туристку

Инцидент произошел, когда женщина приблизилась к старому льву, чтобы сфотографироваться. К ней подошел молодой лев и укусил ее за руку.

«Она была в нетрезвом состоянии, животные реагируют на это негативно», — пояснил владелец парка Олег Зубков.

Женщине оказали первую помощь и доставили в больницу, где зашили рану. У нее не зафиксировали повреждений вен, сухожилий или костей.

Перед экскурсией пострадавшая прошла инструктаж о правилах поведения в зоне сафари, пишут «Известия».