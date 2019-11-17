Экс-мэр Магаса готов спасти от отстрела медведей из крымского «Тайгана». Раньше он уже спасал медведей и орла
Бывший мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев собирается спасти бурых медведей из крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка», которых могут уничтожить
В середине ноября владелец зоопарков Олег Зубков пожаловался на попытки закрыть его бизнес и пригрозил убить часть животных. Началась история, по словам Зубкова, после того, как тигренок во время фотосессии поцарапал 36-летнего военнослужащего. Комитет ветеринарии обратил внимание на зоопарк, начались проверки, которые выявили нарушения.
3 декабря, сообщил Зубков, начнется рассмотрение дела о приостановлении деятельности парка на 90 суток. Он выразил уверенность, что даже временное закрытие уничтожит «Тайган», так как он существует только за счет продажи билетов. Он предложил всем желающим забрать 30 из 40 содержащихся у него медведей себе, иначе их придется застрелить.
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Беслан Цечоев 17 ноября написал в своем инстаграме, что готов спасти животных.
«Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей», — сообщил экс-мэр Магаса.
Он напомнил о том, что менее года назад президент России Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и призвал к соблюдению норм человеческого отношения к живым существам.
Также Цечоев выразил надежду, что в стране закроют цирки, где, по его словам, происходит самая жестокая форма эксплуатации животных и они лишены всех нормальных условий для жизни.
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Очередная грустная история, которая стала известна благодаря каналу @lifenews_ru @life , не может никого оставить равнодушным. Директор зоопарков в Крыму «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков намерен уничтожить 30 “лишних” медведей. Об этом сообщает Лайф. Я не раз писал в инстаграм @tsechoev о своём отношении к подобному проявлению "человеческого" отношения к существам, которые не имеют возможности как-то о себе позаботиться и нуждаются в человеческой опеке. А ведь они тоже - живые существа, наделенные чувствами боли, голода, страха, холода и, однозначно, скорби. И они ждут помощи... От нас, людей. Не потому, что мы лучше всех, а потому что мы - сильные, и судьба выбрала из всех живых существ именно нас, наделив возможностью сделать мир добрее... Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей. Напомню о том, что менее года назад глава нашего государства - президент России Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и призвал к соблюдению норм человеческого отношения к живым существам. Надеюсь, что и цирки, как самая жестокая форма эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий, также будут запрещены в нашей великой стране, что станет примером высочайшего гуманизма. С уважением, Беслан Цечоев @tsechoev #Россия #Кавказ #Ингушетия #Алания #Магас #мэриямагаса #МэрМагаса #Цечоев #БесланЦечоев #Tsechoev #BeslanTsechoev #Magas #магасумныйгород #умный_город #смарт_сити #modernstops #smartcity #умныйгород #орнамент #скифы #сармат #мыслугинарода #живителюбииетворите #нашдолгработатьвоблаголюдей #любитеживотные #животные #добро
Ранее Цечоев спас трех медведей, которых держали в запертой клетке возле одного из кафе на трассе Самара — Оренбург. Он перевез их в Ингушетию, где за ними стали ухаживать. До этого в его кабинете жил орел Алан — птица проходила реабилитацию. В 2018 году Алана отпустили на волю, а Цечоев заявил, что орел стал для него настоящим другом.
Цечоев также запретил установку в столице Ингушетии цирка-шапито из-за негуманного отношения к животным. А позже заявил, что в Магасе могут открыть цирк с голографическими животными вместо настоящих.
Беслан Цечоев покинул пост главы города в сентябре в связи с истечением срока полномочий.
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