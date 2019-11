Экс-мэр Магаса готов спасти от отстрела медведей из крымского «Тайгана». Раньше он уже спасал медведей и орла

View this post on Instagram

Очередная грустная история, которая стала известна благодаря каналу @lifenews_ru @life , не может никого оставить равнодушным. Директор зоопарков в Крыму «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков намерен уничтожить 30 "лишних" медведей. Об этом сообщает Лайф. Я не раз писал в инстаграм @tsechoev о своём отношении к подобному проявлению "человеческого" отношения к существам, которые не имеют возможности как-то о себе позаботиться и нуждаются в человеческой опеке. А ведь они тоже - живые существа, наделенные чувствами боли, голода, страха, холода и, однозначно, скорби. И они ждут помощи... От нас, людей. Не потому, что мы лучше всех, а потому что мы - сильные, и судьба выбрала из всех живых существ именно нас, наделив возможностью сделать мир добрее... Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей. Напомню о том, что менее года назад глава нашего государства - президент России Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и призвал к соблюдению норм человеческого отношения к живым существам. Надеюсь, что и цирки, как самая жестокая форма эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий, также будут запрещены в нашей великой стране, что станет примером высочайшего гуманизма. С уважением, Беслан Цечоев @tsechoev