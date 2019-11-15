Владелец зоопарка в Крыму предложил всем желающим забрать медведей, чтобы их не пришлось убивать
В Крыму владелец зоопарков Олег Зубков в ноябре пожаловался на попытки закрыть его бизнес и пригрозил убить часть животных
Что происходит? Предприниматель и владелец двух зоопарков в Крыму Олег Зубков в ноябре выложил в интернет несколько видео, в которых рассказал о проблемах с парком львов «Тайган». Так, в Белогорском суде Крыма 3 декабря начнется рассмотрение дела о приостановлении деятельности парка на 90 суток.
Зубков уверен, что даже временное закрытие уничтожит «Тайган», так как он существует только за счет продажи билетов. Поэтому бизнесмен предложил желающим забрать у него часть медведей, которые сейчас живут в «Тайгане». По его словам, из-за постоянных конфликтов с властью ему тяжело их содержать. Мужчина добавил, что если животных не заберут, ему придется их убить. Кроме того, предприниматель не исключил, что в дальнейшем то же самое придется сделать с тиграми и львами, 12 из которых скоро и так уедут в другие парки.
Что это за парк? Сафари-парк львов «Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов и других животных, который находится в Крыму возле Белогорска. Его начали строить в 2006 году на территории бывшей военной базы, а в 2012 году парк открыли для посетителей.
Основные обитатели «Тайгана» — львы, тигры и другие крупные кошачьи (ягуары, леопарды, пумы и рысь). Также там живут бизоны, жирафы, яки, лемуры, носухи, еноты и другие животные. На территории работает Дом птиц с редкими розовыми фламинго.
Почему его хотят закрыть? В начале своего видео Зубков рассказал, что тигренок во время фотосессии поцарапал 36-летнего военнослужащего, после чего комитет ветеринарии обратил внимание на зоопарк. Отметим, что в открытых источниках порталу Юга.ру не удалось найти подтверждение этого случая.
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По словам Зубкова, после этого начались проверки, во время которых ветеринар Оксана Тушина увидела у одного из львов царапины и вынесла представление о поиске тех, кто ранил животного. Владельцы не нашли виновников, тем самым не выполнили представление, за что получили штраф в 500 тыс. рублей.
После этого во время новой проверки Тушина увидела кусок недоеденной свинины и предписала уничтожить биологические отходы. Однако сотрудники парка не смогли найти мясо и, соответственно, выполнить требование убрать его. За это парк получил еще один штраф в 500 тыс. рублей.
Что будет с животными, если суд решит закрыть парк? Зубков рассказал, что в двух его зоопарках живет огромное количество животных, на которых уходит много денег. Зверей кормят за счет средств, которые поступают от покупки входных билетов. Если «Тайган» закроют даже на время, то парк не сможет полноценно ухаживать за животными.
Кроме того, у Зубкова живут 40 медведей, большинство из которых находятся в вольерах на закрытой территории. Животных бизнесмен собирал много лет, забирая их у недобросовестных владельцев. В будущем мужчина планировал открыть парк медведей, однако сейчас он понял, что это никогда не случится. Поэтому Зубков решил, что держать такое большое количество медведей невыгодно. Он предложил всем желающим забрать хищников себе, иначе 30 из них придется застрелить.
Что говорят власти? Председатель Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов рассказал порталу «360», что в ведомство пришло письмо из больницы. В нем говорилось, что львенок или тигренок укусил местного жителя на фотосессии в «Тайгане». После этого комитет ветеринарии вместе с прокуратурой республики проверили парк и выяснили, что животные не привиты от бешенства. Владельцу поручили провести вакцинацию, однако он отказался и заявил, что застрелит животных.
Как писали Юга.ру, у парка и раньше были проблемы. В 2015 году «Тайган» временно закрыли из-за протеста Зубкова против действий местных органов власти. В 2016 году стало известно, что Зубков с зоопарком собрался переехать в Китай или другую теплую страну. Тогда же вице-премьер Крыма Николай Янаки назвал скандал вокруг «Тайгана» и «Сказки» искусственным.
В марте 2017 года «Сказку» снова закрыли на три месяца на основании проверки налоговой службы. В том же году в «Тайгане» нашли тело 29-летнего мужчины с рваными ранами, а в июле 2018-го в сафари-парке лев укусил за руку 46-летнюю нетрезвую туристку.
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