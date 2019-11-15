Владелец зоопарка в Крыму предложил всем желающим забрать медведей, чтобы их не пришлось убивать

Что происходит? Предприниматель и владелец двух зоопарков в Крыму Олег Зубков в ноябре выложил в интернет несколько видео, в которых рассказал о проблемах с парком львов «Тайган». Так, в Белогорском суде Крыма 3 декабря начнется рассмотрение дела о приостановлении деятельности парка на 90 суток.

Зубков уверен, что даже временное закрытие уничтожит «Тайган», так как он существует только за счет продажи билетов. Поэтому бизнесмен предложил желающим забрать у него часть медведей, которые сейчас живут в «Тайгане». По его словам, из-за постоянных конфликтов с властью ему тяжело их содержать. Мужчина добавил, что если животных не заберут, ему придется их убить. Кроме того, предприниматель не исключил, что в дальнейшем то же самое придется сделать с тиграми и львами, 12 из которых скоро и так уедут в другие парки.

Что это за парк? Сафари-парк львов «Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов и других животных, который находится в Крыму возле Белогорска. Его начали строить в 2006 году на территории бывшей военной базы, а в 2012 году парк открыли для посетителей.

Основные обитатели «Тайгана» — львы, тигры и другие крупные кошачьи (ягуары, леопарды, пумы и рысь). Также там живут бизоны, жирафы, яки, лемуры, носухи, еноты и другие животные. На территории работает Дом птиц с редкими розовыми фламинго.

Почему его хотят закрыть? В начале своего видео Зубков рассказал, что тигренок во время фотосессии поцарапал 36-летнего военнослужащего, после чего комитет ветеринарии обратил внимание на зоопарк. Отметим, что в открытых источниках порталу Юга.ру не удалось найти подтверждение этого случая.