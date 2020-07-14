Владельца крымского сафари-парка «Тайган» оштрафовали на 400 тыс. рублей

В Крыму оштрафовали владельца парка львов «Тайган», где два года назад укусили женщину

В 2017 году в «Тайгане» нашли тело 29-летнего мужчины с рваными ранами, а в июле 2018-го в сафари-парке лев укусил за руку 46-летнюю туристку, которая с ним фотографировалась. В феврале 2020-го владельца парка Олега Зубкова арестовали по второму делу: он не явился в суд в назначенный день. По словам мужчины, его тогда вызвали решать судьбу парка в Минэкономразвития. Позже Зубкова отпустили .

Сегодня Белгородский районный суд Крыма оштрафовал Зубкова на 400 тыс. рублей. Гражданский иск пострадавшей выделят в отдельное производство. По словам владельца парка, суд удовлетворил только 109 тыс. рублей издержек. Бизнесмен рассказал, что туристка требовала для него шесть лет лишения свободы и 2,5 млн рублей за моральный вред. Однако суд ограничился 300 тыс. рублей.

По данным «Интерфакса», возле суда Зубкова встречали десятки его сторонников. Прокурор просил для бизнесмена три года условно, штраф в 500 тыс. рублей и 3 млн рублей компенсации пострадавшей.

Напомним, в 2018 году 46-летняя туристка на платной услуге «Прогулка со львом» пыталась сфотографироваться с хищником, когда он укусил ее за кисть. В пресс-службе «Тайгана» тогда заявили, что женщина была пьяна и трепала льва за гриву, за что животное ее предупредительно укусила. В парке утверждали, что укус не привел к тяжким последствиям. В свою очередь потерпевшая настаивала, что после произошедшего у нее возникло гнойное воспаление тканей.