Владельца крымского сафари-парка «Тайган» оштрафовали на 400 тыс. рублей
В Крыму оштрафовали владельца парка львов «Тайган», где два года назад укусили женщину
В 2017 году в «Тайгане» нашли тело 29-летнего мужчины с рваными ранами, а в июле 2018-го в сафари-парке лев укусил за руку 46-летнюю туристку, которая с ним фотографировалась. В феврале 2020-го владельца парка Олега Зубкова арестовали по второму делу: он не явился в суд в назначенный день. По словам мужчины, его тогда вызвали решать судьбу парка в Минэкономразвития. Позже Зубкова отпустили.
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Сегодня Белгородский районный суд Крыма оштрафовал Зубкова на 400 тыс. рублей. Гражданский иск пострадавшей выделят в отдельное производство. По словам владельца парка, суд удовлетворил только 109 тыс. рублей издержек. Бизнесмен рассказал, что туристка требовала для него шесть лет лишения свободы и 2,5 млн рублей за моральный вред. Однако суд ограничился 300 тыс. рублей.
По данным «Интерфакса», возле суда Зубкова встречали десятки его сторонников. Прокурор просил для бизнесмена три года условно, штраф в 500 тыс. рублей и 3 млн рублей компенсации пострадавшей.
Напомним, в 2018 году 46-летняя туристка на платной услуге «Прогулка со львом» пыталась сфотографироваться с хищником, когда он укусил ее за кисть. В пресс-службе «Тайгана» тогда заявили, что женщина была пьяна и трепала льва за гриву, за что животное ее предупредительно укусила. В парке утверждали, что укус не привел к тяжким последствиям. В свою очередь потерпевшая настаивала, что после произошедшего у нее возникло гнойное воспаление тканей.
Как писали Юга.ру, материалы дела поступили в суд только осенью 2019 года. В то же время Зубков предложил всем желающим забрать медведей, «чтобы их не пришлось убивать». Владелец парка заявил, что его бизнес хотят закрыть и пригрозил убить часть животных. Подробнее о том, что произошло в «Тайгане» осенью прошлого года, можно почитать здесь.
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