В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов — не тех, что выкинули из дельфинария

В Крыму третий день ищут дельфинов-афалин, выброшенных в море владельцем частного дельфинария.

Напомним, 2 ноября на севастопольском пляже «Парк Победы» у берега были найдены два дельфина , которые плескались в полосе прибоя и дружелюбно реагировали на людей. На следующий день выяснилось, что владелец расположенного поблизости дельфинария Flipper решил выпустить в открытое море четырех дельфинов-афалин. По мнению сотрудников дельфинария, «решение выпустить дельфинов в свободное плавание он принял в нетрезвом состоянии».

В окрестностях Севастополя третий день продолжаются поиски дельфинов-афалин, которых выкинул в открытое море владелец частного дельфинария Flipper.

По мнению специалистов, после 10 лет нахождения в неволе у животных нет шансов долго выжить в естественных условиях.

Двух выловленных афалин передали в Коктебельский дельфинарий. Природоохранная инспекция провела внеплановую проверку дельфинария и изъяла оттуда семь северных морских котиков, которых тоже отправили в Коктебель.

4 ноября на пляжах «Парк Победы» и «Солдатский» было обнаружено два мертвых дельфина. Но прибывшие на место сотрудники Севприроднадзора установили, что это не питомцы дельфинария. обнаруженные трупы дельфинов относятся к виду «азовка» и «белобочка» и выброшены на берег около недели назад», пояснили в ведомстве.