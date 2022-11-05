В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов — не тех, что выкинули из дельфинария

Крым

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  • Две выброшенных из дельфинария Flipper афалины, которых удалось спасти © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Севастополь», t.me/chp_sevastopol
    Две выброшенных из дельфинария Flipper афалины, которых удалось спасти © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Севастополь», t.me/chp_sevastopol

В Крыму третий день ищут дельфинов-афалин, выброшенных в море владельцем частного дельфинария.

В окрестностях Севастополя третий день продолжаются поиски дельфинов-афалин, которых выкинул в открытое море владелец частного дельфинария Flipper.

Напомним, 2 ноября на севастопольском пляже «Парк Победы» у берега были найдены два дельфина, которые плескались в полосе прибоя и дружелюбно реагировали на людей. На следующий день выяснилось, что владелец расположенного поблизости дельфинария Flipper решил выпустить в открытое море четырех дельфинов-афалин. По мнению сотрудников дельфинария, «решение выпустить дельфинов в свободное плавание он принял в нетрезвом состоянии».

По мнению специалистов, после 10 лет нахождения в неволе у животных нет шансов долго выжить в естественных условиях.

Двух выловленных афалин передали в Коктебельский дельфинарий. Природоохранная инспекция провела внеплановую проверку дельфинария и изъяла оттуда семь северных морских котиков, которых тоже отправили в Коктебель.

4 ноября на пляжах «Парк Победы» и «Солдатский» было обнаружено два мертвых дельфина. Но прибывшие на место сотрудники Севприроднадзора установили, что это не питомцы дельфинария. обнаруженные трупы дельфинов относятся к виду «азовка» и «белобочка» и выброшены на берег около недели назад», пояснили в ведомстве.

Так что двух афалин из Flipper по-прежнему продолжают искать в море в окрестностях Севастополя — об этом сообщает глава города Михаил Развожаев.

Неделю назад другой случай жестокого обращения с животными был зафиксирован в окрестностях Краснодара — в поселке Дорожный некто расстрелял двух бродячих собак из арбалета.

Животные Зоопарки Черное море

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