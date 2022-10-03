Что известно о том, сколько продлится частичная мобилизация в России

Юга.ру собрали информацию о том, что известно о сроках частичной мобилизации в РФ

Постепенно первая волна мобилизации завершается. 28 сентября стало известно, что Республика Адыгея выполнила план. Из призванных сформировали три команды, одну из них отправили сразу в зону СВО. В полном объеме выполнила план по частичной мобилизации и Ростовская область. Об этом заявили в пресс-службе губернатора. Однако это вовсе не означает, что призывать граждан перестанут. Как сообщил в своём телеграм-канале глава региона Василий Голубев, как только призванные пройдут обучение и уедут в зону СВО, вручать повестки и звать людей в военкоматы продолжат.

Как рассказал руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, указ, опубликованный на официальном сайте Кремля после речи Путина, не даёт никаких деталей мобилизации. Он сформулирован максимально широко — президент оставляет свободу министру обороны. Фактически ведомство и будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на СВО. По его словам, Минобороны формирует квоты на мобилизацию для каждого региона РФ, а губернаторы отвечают за их исполнение. Шойгу установил планку в 300 тыс. человек. Если понадобятся дополнительные человеческие силы, указ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных. Однако Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба ВС РФ отрицало, что установлены квоты по численности призываемых из запаса граждан.

В первую очередь призыву подлежат граждане, состоящие в запасе, прежде всего те, кто служил в Вооруженных силах. Призванные на службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Во вторую очередь, мужчины, пребывающие в запасе по разрядам. Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования, подлежащих отсрочке. Но перечень касается только сотрудников сферы ИТ и связи, подчеркнули в ведомстве. В списке есть специальности, относящиеся к математике, ядерной физике, астрономии, химии, радиотехнике, теплоэнергетике, машиностроению, механике, проектированию, геологии, нефтегазовому делу и гидрометеорологии.

Первые кубанские призывники отправлены на службу © Влад Александров. ЮГА.ру

Мобилизованные граждане приравниваются к военнослужащим по контракту. То есть им причитаются все социальные выплаты и гарантии, что и контрактникам, участвующим в СВО. После визита в Молькино губернатор региона Вениамин Кондратьев объявил единоразовую выплату в 100 тыс. рублей мобилизованным. Он подчеркнул, что эти деньги должны направить на поддержку семей: человек может написать, кому он отдаст эти деньги. Большинство родственников призывников волнует вопрос, когда мобилизованные смогут вернуться домой. На него ответил врио свердловского военкома Сергей Чирков. Основных причины всего три: если закончился срок службы, мобилизации; если будет признан не годным по состоянию здоровья; если против него возбуждено уголовное дело. 20 сентября Госдума сразу в двух чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс, введя понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кроме того, через поправки в кодекс ввели несколько новых статей: «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». Например, лишение свободы теперь грозит за самовольное оставление части. Минимальное и максимальное время пребывания военных в зоне СВО не определяется. Всё зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач. При этом отпуск для мобилизованных никто не отменял. Его график и очередность будут определять командиры подразделений.

30 сентября администрация Краснодарского края провела прямой эфир о частичной мобилизации в регионе. На вопросы отвечал заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. По его словам, за неделю частичной мобилизации люди с завидным постоянством приходили в военкоматы и прибывали в воинские части. Однако на все вопросы Чугункин не ответил, вместо этого предложил обращаться с проблемами по теме в военный комиссариат края на улице Гоголя, 72. Информации по квотам и выполнению нормативов мобилизации в Краснодарском крае Юга.ру найти не удалось. Планы работы военкоматов и призывных комиссий по частичной мобилизации относятся к сведениям для служебного пользования. Таким образом, дату окончания частичной мобилизации в России сейчас никто назвать не может — она будет длиться столько, сколько потребуется. Решение о её окончании может принять только президент — для этого будет издан ещё один указ.