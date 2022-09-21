Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Что известно об этом?

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. После его речи официальный сайт Кремля опубликовал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Юга.ру собрали самое главное из речи и указа.

Напомним, 20 сентября Госдума сразу в двух чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс, введя понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кроме того, через поправки в кодекс ввели несколько новых статей: «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». Например, лишение свободы теперь грозит за самовольное оставление части.