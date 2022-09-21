Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Что известно об этом?

Вся Россия ,

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. После его речи официальный сайт Кремля опубликовал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Юга.ру собрали самое главное из речи и указа.

  1. Кого точно не отправят на фронт?

    Основания для увольнения с военной службы в период частичной мобилизации:
    — по возрасту;
    — признание негодным по результатам медицинской комиссии;
    — по приговору суда о лишении свободы.

    Право на отсрочку есть у граждан, работающих в оборонно-промышленном комплексе.
  2. Какие статус и зарплаты у мобилизованных?

    Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

    Уровень зарплат граждан, призванных на военную службу по мобилизации, будет соответствовать зарплатам контрактников.
  3. Кого будут призывать?

    В опубликованном указе президента мобилизация названа частичной, но нет параметров этой частичности, уточнений по территориям и категориям граждан.

    Призыву будут подлежать граждане, состоящие в запасе, прежде всего те, кто служил в Вооруженных силах.

    Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.
  4. Что с нынешними контрактниками?

    Контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации.
  5. Что говорят правозащитники?

    «Указ не даёт никаких деталей мобилизации. Он сформулирован максимально широко — президент оставляет свободу министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на [СВО].

    Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона РФ. Губернаторы будут отвечать за их исполнение. Рамзан Кадыров что-то явно знал, когда заявил о самомобилизации регионов.

    В первую очередь, предписания получат резервисты — это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Во вторую очередь, мужчины, пребывающие в запасе по разрядам. Шойгу заявил планку в 300 000 человек. Если понадобится ещё, указ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных».

    Об этом в своем телеграм-канале рассказал Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора».

Напомним, 20 сентября Госдума сразу в двух чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс, введя понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кроме того, через поправки в кодекс ввели несколько новых статей: «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». Например, лишение свободы теперь грозит за самовольное оставление части.

Владимир Путин Министерство обороны России Призыв Украина

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