Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Что известно об этом?
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. После его речи официальный сайт Кремля опубликовал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Юга.ру собрали самое главное из речи и указа.
- Кого точно не отправят на фронт?
Основания для увольнения с военной службы в период частичной мобилизации:
— по возрасту;
— признание негодным по результатам медицинской комиссии;
— по приговору суда о лишении свободы.
Право на отсрочку есть у граждан, работающих в оборонно-промышленном комплексе.
- Какие статус и зарплаты у мобилизованных?
Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Уровень зарплат граждан, призванных на военную службу по мобилизации, будет соответствовать зарплатам контрактников.
- Кого будут призывать?
В опубликованном указе президента мобилизация названа частичной, но нет параметров этой частичности, уточнений по территориям и категориям граждан.
Призыву будут подлежать граждане, состоящие в запасе, прежде всего те, кто служил в Вооруженных силах.
Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.
- Что с нынешними контрактниками?
Контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации.
- Что говорят правозащитники?
«Указ не даёт никаких деталей мобилизации. Он сформулирован максимально широко — президент оставляет свободу министру обороны. Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на [СВО].
Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона РФ. Губернаторы будут отвечать за их исполнение. Рамзан Кадыров что-то явно знал, когда заявил о самомобилизации регионов.
В первую очередь, предписания получат резервисты — это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Во вторую очередь, мужчины, пребывающие в запасе по разрядам. Шойгу заявил планку в 300 000 человек. Если понадобится ещё, указ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных».
Об этом в своем телеграм-канале рассказал Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора».
Напомним, 20 сентября Госдума сразу в двух чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс, введя понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кроме того, через поправки в кодекс ввели несколько новых статей: «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство». Например, лишение свободы теперь грозит за самовольное оставление части.