«Хотелось бы сначала детишек товарищей из Госдумы увидеть в первых рядах». Что думают краснодарские мужчины о мобилизации
Узнали у мужчин Краснодара, что они думают об объявленной Путиным частичной мобилизации
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. После его речи официальный сайт Кремля опубликовал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Узнали у мужчин Краснодара, как они отнеслись к этой новости и что планируют делать. Мы изменили имена всех героев этого материала.
Григорий сначала отказался высказываться на эту тему. Но потом перезвонил и всё-таки решил поделиться мнением и эмоциями.
«Я в **** [крайнем удивлении]. **** [что] делать — ждать повестку. Но хотелось бы, конечно, сначала детишек товарищей из Госдумы увидеть в первых рядах. На самом деле бесит недосказанность, все настолько размыто, что ***** [ничего] не понятно. Нет каких-то четких решений и целей. И новость чисто в лоб, чтобы вообще не думать, как для баранов. Типа либо сядешь, либо ***** [идёшь], чисто на удачу и везение», — поделился впечатлением от новости Григорий.
Леонид ждал выступления Путина с вечера, утром узнал новость о мобилизации из новостных каналов в телеграме.
«Первых эмоций никаких не было, по ощущениям, все нервы были потрачены ещё в конце февраля. 22-го, когда объявлял это всё признание самопровозглашенных республик, в голове долбилось что-то в ключе «О Боже, какой же ***** [кошмар], сейчас начнётся». В целом думал, что сперва позовут кого обещали, по списку специальностей. А вот после письма с темой «повестка» подзавис от неимоверного удивления», — рассказал Юга.ру Леонид.
Мужчина ещё не решил, что будет делать.
«Тут два стула. Пойдёшь — комбатантёночком станешь, не пойдешь — надо где-то пересиживать, работе помахав ручкой, а жена-дети-ипотека…У нас инициативные исполнители на местах могут быть скоры на расправу, поэтому сижу, ********* [удивляюсь], думаю, как жить. Родным пока не анонсировал.
Ну и вроде узнавали в отделе кадров, что это мол призыв на регулярные военные сборы, но как-то особо доверия это не внушает, учитывая слухи о том, кого и как отправляли в Украину в начале СВО. Когда ехали на сборы, а приехали на территорию суверенного государства», — подытожил Леонид.
Александр сразу решил, что если вручат повестку — пойдёт на фронт.
«Как бы это забавно не звучало, но об этом событии узнал не от президента. Жена разбудила, объявила о мобилизации. Нашёл реальный текст приказа. В принципе, всё понятно. Далее по ходу дня министр обороны некоторые моменты разъяснил. Куда мы денемся, как говорится. К тому же я звание офицера получал зачем?» — считает Александр.
По его словам, нужно понимать, что страна может рано или поздно позвать в окопы.
«Но и много вопросов есть. Например, кто за меня будет платить ипотеку и кредиты, возить жену на работу, ребёнка — в садик? Кто за меня будет вести дела компании? То есть, если у вас свой бизнес, который на вашем чутком управлении, то ему приказано загнуться? В общем, пока непонятно, как со всем этим быть, если что», — добавил он.
Андрей узнал о частичной мобилизации из сообщения Медузы*. Но тревоги не почувствовал.
«Жена не против того, чтобы я уехал [из страны]. Есть родня за границей и в другом городе России. Не знаю пока, что делать. Думаю», — рассказал Андрей.
Жена не против того, чтобы я уехал [из страны]
Сергей ежедневно работает с четырёх утра. После сообщения о мобилизации, ему позвонила мама. Мужчина не собирается уезжать или скрываться, но переживает за родителей.
«Были смешанные чувства, непонятные. Не скажу, что отнесся к новости отрицательно или положительно, но весёлого во всём этом мало. Планирую пока просто работать дальше. Большинству друзей за 35 лет, они не особо переживают за этот момент», — рассказал Сергей.
Владимир после новости был в шоковом состоянии.
«Конечно, неприятно было, что всё это так обставлено с точки зрения законодательства. Какая-то частичная мобилизация, невоенное время и прочее. Всё мутно и непонятно. Один момент, когда люди воюют за свою землю, другой — за чужие амбиции. Большого желания нет, особенно, когда есть семьи и дети.
Есть надежда, что всё это сделано с целью устрашения и контроля территорий нежели перерастёт в большой конфликт. Моя мама плохо отреагировала на новость, ищет какие-то возможности оградить. Если будет большой конфликт, другого выхода не будет, кроме как защищать свою территорию», — считает Владимир.
Сегодня в редакцию Юга.ру пришли сообщения из разных городов Краснодарского края о том, что на крупных предприятиях людям уже стали приходить повестки в военный комиссариат.
*Признана иностранным агентом