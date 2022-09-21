«Хотелось бы сначала детишек товарищей из Госдумы увидеть в первых рядах». Что думают краснодарские мужчины о мобилизации

Узнали у мужчин Краснодара, что они думают об объявленной Путиным частичной мобилизации

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. После его речи официальный сайт Кремля опубликовал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Узнали у мужчин Краснодара, как они отнеслись к этой новости и что планируют делать. Мы изменили имена всех героев этого материала.

Григорий сначала отказался высказываться на эту тему. Но потом перезвонил и всё-таки решил поделиться мнением и эмоциями.

«Я в **** [крайнем удивлении]. **** [что] делать — ждать повестку. Но хотелось бы, конечно, сначала детишек товарищей из Госдумы увидеть в первых рядах. На самом деле бесит недосказанность, все настолько размыто, что ***** [ничего] не понятно. Нет каких-то четких решений и целей. И новость чисто в лоб, чтобы вообще не думать, как для баранов. Типа либо сядешь, либо ***** [идёшь], чисто на удачу и везение», — поделился впечатлением от новости Григорий.

Леонид ждал выступления Путина с вечера, утром узнал новость о мобилизации из новостных каналов в телеграме.

«Первых эмоций никаких не было, по ощущениям, все нервы были потрачены ещё в конце февраля. 22-го, когда объявлял это всё признание самопровозглашенных республик, в голове долбилось что-то в ключе «О Боже, какой же ***** [кошмар], сейчас начнётся». В целом думал, что сперва позовут кого обещали, по списку специальностей. А вот после письма с темой «повестка» подзавис от неимоверного удивления», — рассказал Юга.ру Леонид.

Мужчина ещё не решил, что будет делать.

«Тут два стула. Пойдёшь — комбатантёночком станешь, не пойдешь — надо где-то пересиживать, работе помахав ручкой, а жена-дети-ипотека…У нас инициативные исполнители на местах могут быть скоры на расправу, поэтому сижу, ********* [удивляюсь], думаю, как жить. Родным пока не анонсировал.

Ну и вроде узнавали в отделе кадров, что это мол призыв на регулярные военные сборы, но как-то особо доверия это не внушает, учитывая слухи о том, кого и как отправляли в Украину в начале СВО. Когда ехали на сборы, а приехали на территорию суверенного государства», — подытожил Леонид.