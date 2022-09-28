«Рейтузы выдали, а футболки нет». Как в Краснодарском крае обеспечивают мобилизованных

Юга.ру собрали информацию о том, как в Краснодарском крае на фоне мобилизации обеспечивают солдат и добровольцев

В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию на фоне специальной военной операции на территории Украины. В тот же день россияне начали получать повестки, у военкоматов выстроились очереди — на фронт призвали тысячи мужчин со всех регионов и республик страны.

Практически сразу начали появляться сообщения о массовых нарушениях процедуры призыва: несоответствие возраста и заявленной военной специальности, а также отсутствие медкомиссии.

Жалобы касаются и обеспечения солдат всем необходимым. Так, 25 сентября российский военный корреспондент Александр Сладков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» сказал, что на на Донбассе бойцы из добровольческого отряда «Барс» (он же «Кубань») воюют без нижнего белья. Сладков обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разобраться в ситуации.

«У них нет нижнего белья! Кубань, родная Кубань! Кто там губернатор, я даже не знаю. Ну, обратите внимание на своих людей, ну, будьте милостивыми! Ну, посмотрите на них немножечко! Ну, что такое? Рейтузы выдали, а футболки нет. Это что? Старые бронежилеты», — сказал Сладков по видеосвязи Соловьеву, который никак не прокомментировал заявление военкора и стал задавать ему другие вопросы.

Через два дня, 27 сентября, Вениамин Кондратьев отреагировал на обращение Сладкова. Он написал в своем телеграм-канале, что поручил вице-губернатору Александру Власову оперативно разобраться, в чём нуждаются военнослужащие, и максимально быстро оказать им помощь.