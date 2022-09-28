«Рейтузы выдали, а футболки нет». Как в Краснодарском крае обеспечивают мобилизованных
Юга.ру собрали информацию о том, как в Краснодарском крае на фоне мобилизации обеспечивают солдат и добровольцев
В России 21 сентября объявили частичную мобилизацию на фоне специальной военной операции на территории Украины. В тот же день россияне начали получать повестки, у военкоматов выстроились очереди — на фронт призвали тысячи мужчин со всех регионов и республик страны.
Практически сразу начали появляться сообщения о массовых нарушениях процедуры призыва: несоответствие возраста и заявленной военной специальности, а также отсутствие медкомиссии.
Жалобы касаются и обеспечения солдат всем необходимым. Так, 25 сентября российский военный корреспондент Александр Сладков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» сказал, что на на Донбассе бойцы из добровольческого отряда «Барс» (он же «Кубань») воюют без нижнего белья. Сладков обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой разобраться в ситуации.
«У них нет нижнего белья! Кубань, родная Кубань! Кто там губернатор, я даже не знаю. Ну, обратите внимание на своих людей, ну, будьте милостивыми! Ну, посмотрите на них немножечко! Ну, что такое? Рейтузы выдали, а футболки нет. Это что? Старые бронежилеты», — сказал Сладков по видеосвязи Соловьеву, который никак не прокомментировал заявление военкора и стал задавать ему другие вопросы.
Через два дня, 27 сентября, Вениамин Кондратьев отреагировал на обращение Сладкова. Он написал в своем телеграм-канале, что поручил вице-губернатору Александру Власову оперативно разобраться, в чём нуждаются военнослужащие, и максимально быстро оказать им помощь.
В тот же день в телеграм-канале «Новороссийск.Today» появилось видео, на котором мужчина во время проводов в военную часть спросил у главы Красноармейского района Юрия Васина, почему ему не выдали обмундирование. Вещи ему пришлось покупать самому. На это Васин назвал мужчину «треплом» и «предателем».
28 сентября в ответ на возмущение Сладкова пресс-служба Кубанского казачьего войска заявила, что казаки-добровольцы из отряда специального назначения «Кубань» еженедельно получают гуманитарные грузы из Краснодара и других муниципалитетов. В посылках вода, еда, предметы первой необходимости, гигиенические средства, лекарственные препараты, а также необходимое обмундирование. В плане технической оснащенности также все необходимые средства у отрядов Кубанского казачьего войска якобы есть, в том числе дроны, рации, антидроновые ружья и многое другое.
Портал Объясняем.рф 25 сентября сообщил, что призванных военнослужащих обеспечат всей необходимой экипировкой, однако мобилизованные могут взять и свою, если у них есть более подходящая. Также солдатам предоставляют сбалансированное питание с мясными, рыбными и овощными блюдами и лекарства.
Ранее в одном из выступлений депутат Госдумы и член политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Михаил Делягин заявил, что частичная мобилизации обострила тревогу общества по поводу материального обеспечения вооруженных сил. Множатся сообщения о необходимости призывникам самостоятельно покупать экипировку — аптечки, спальные мешки, одежду — практически всё, кроме оружия. В ряде мест возник дефицит соответствующих товаров.
В закрытом телеграм-канале «Мобилизация. Юг РОССИИ» появилась информация, что местным призывникам нужно минимум 100 тыс. рублей, чтобы обеспечить себя самым необходимым.
В регионах страны стартовали сборы денежных средств и экипировки. Так, в различных списках значатся термобелье, шерстяные носки, тактические перчатки с пальцами, наколенники, налокотники и поясы, берцы или трекинговые ботинки, стельки, флисовые шапки и шарфы и многое другое.
Требуются и медикаменты — антигистаминные и противовирусные препараты, антибиотики, обезболивающие таблетки, бинты, ампульные лекарства «Этамзилат», «Дицинон» и «Викасол», зубные капли, уголь активированный и другие сорбенты.
Так, в Мостовском районе собирают средства для солдат, которые проходят переподготовку в Майкопе. В телеграм-канале регулярно отчитываются, что купили молитвы, крестики, коврики под попу, термоноски и белье, сигареты, спальные мешки, тёплые перчатки, шапки, тактические жилеты, берцы, а также консервы, кофе, чай, сахар.
Собирает гуманитарную помощь для солдат СВО и краевая Ассоциация ветеранов боевых действий. Пункты находятся в селах Пригорное и Черниговское, Апшеронске, Хадыженске. Обещают предоставить чеки и фотографии купленных товаров.
В списке необходимого — медикаменты (от расстройства желудка, обезболивающие и успокаивающие, бинты эластичные, активированный уголь, йод, лейкопластырь, «Пантенол», зеленка), вещи (минигорелки и газовые баллончики к ним, туристические коврики, спальные мешки, палатки, термобельё, тёплые перчатки, штаны, свитера, резиновые сапоги 40-48 размера), продукты (сало, сладости, чай, питьевая вода), табачные изделия.
В некоторых регионах проблему обеспечения мобилизованных решают с помощью бизнеса. Так, в Республике Крым и Севастополе солдат обеспечили при поддержке коммерческих и банковских структур. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Крым и Севастополь одними из первых выполнили план мобилизации. Точное число призванных на фронт не называется. О том, как и с какими нарушениями происходит мобилизация в Краснодарском крае, читайте в материале Юга.ру.
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