«Для нас это новый опыт». Замвоенкома Краснодарского края не ответил на все вопросы о мобилизации
30 сентября администрация Краснодарского края провела прямой эфир о частичной мобилизации в регионе
На вопросы отвечал заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Эфир провели в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Его анонсировали за несколько часов, но пользователи сразу же оставили десятки вопросов о том, кто подлежит мобилизации и сколько она будет длиться. Также много вопросов задали о том, что считается военным опытом, почему мобилизуют людей с косоглазием или диабетом и компенсируют ли покупку обмундирования за свой счет. Ответить на все не удалось.
Ошибочная мобилизация
Ведущий эфира спросил полковника об ошибочной мобилизации, в том числе — они упомянули историю, когда сотрудники военкомата в Адыгейске извинились перед инвалидом-колясочником, которого хотели мобилизовать. Посмеявшись над этим и сказав, что «эта история не наша», Чугункин и ведущий объяснили, что граждане обязаны сами уведомлять военкоматы об изменениях своего здоровья или рождении детей: «Человек мог травмироваться недавно, и военкомат об этом просто не знал».
Чугункин добавил, что за неделю частичной мобилизации «с завидным постоянством люди приходят в военкомат, получают повестки, прибывают в воинскую часть, переодеваются, включаются в списки части, и только после этого говорят: «А у меня четверо детей!» То есть может человек хочет получить какой-то экспириенс от этого мероприятия, мы пока этого не понимаем, это загадка для нас».
Отсрочки
Далее Чугункин более формально ответил на несколько вопросов об отсрочках по воспитанию детей: «Их дают родителю ребенка-инвалида I группы, если мужчина — единственный опекун. Три ребенка не является основанием для отсрочки. Основанием является четыре несовершеннолетних ребенка или три несовершеннолетних и жена на 22 неделе беременности».
В Севастополе вернули домой четырёх мобилизованных мужчин:
Также он рассказал об отсрочках по первичному высшему образованию в государственных аккредитованных колледжах и вузах. Насчет отсрочек ведущий предлагал людям пользоваться сайтом «Объясняем.рф», где есть отдельный раздел ответов на часто задаваемые вопросы по частичной мобилизации. 26 сентября в Краснодарском крае запустили «горячую линию» по мобилизации. Юга.ру рассказали, куда ещё можно пожаловаться, если повестка пришла по ошибке.
Экипировка и зарплаты
«Всем мобилизованным все положенное им довольствие обеспечит государство, точнее — армия. Это и вещи, и оружия, и индивидуальная броня. Дополнительные элементы экипировки — тактические очки, наколенники, налокотники, разгрузки, балаклавы — можно купить и взять с собой, если вы считаете, что это вам пригодится. С собой можно брать все, что считаете необходимым, кроме оружия, наркотиков и алкоголя».
Позже Чугункин добавил, что для личных вещей может не найтись места хранения, и «есть шанс их элементарно… утерять. Забыть, не забрать из грузовика». Ведущий согласился: «Масса чего может произойти, и никоем образом мы не говорим про третьих лиц».
«Рейтузы выдали, а футболки нет»:
Чугункин напомнил, что мобилизованных граждан приравнивают к военнослужащим по контракту. То есть им причитаются все социальные выплаты и гарантии, что и контрактникам, участвующим в СВО: «Сейчас минимальный оклад у рядового первого тарифного разряда порядка 180 тыс. рублей в месяц. Командиры частей имеют право нотариально заверять доверенности своих военнослужащих, которые те могут оформить на своих близких». Он уточнил, что первая выплата поступит в середине месяца, следующего за тем, когда мобилизованный поступил на службу.
Чугункин упомянул вчерашний визит губернатора Краснодарского края в Молькино, где Кондратьев объявил единоразовую выплату в 100 тыс. рублей мобилизованным. Он подчеркнул, что эти деньги должны направиться на поддержку семей: человек может написать, кому он отдаст эти деньги.
Приглашение в военкомат вместо ответов
Через полчаса эфира ведущий заявил, что на все вопросы, полученные в комментариях, они с собеседником ответили. За исключением вопросов о компенсации покупаемого снаряжения и медкомиссиях, игнорирующих очевидные болезни.
После этого Чугункин попросил обращаться с проблемами по мобилизации в военный комиссариат края на улице Гоголя, 72, поскольку «военкоматы на местах загружены». Он попросил оставлять вопросы в письменной форме, чтобы их «оперативно отработали». Полковник подытожил: «Последний раз такие мероприятия проводились в Великую Отечественную войну в 1941 году, поэтому это все для нас достаточно новый опыт».
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