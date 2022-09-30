«Для нас это новый опыт». Замвоенкома Краснодарского края не ответил на все вопросы о мобилизации

30 сентября администрация Краснодарского края провела прямой эфир о частичной мобилизации в регионе

На вопросы отвечал заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин. Эфир провели в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Его анонсировали за несколько часов, но пользователи сразу же оставили десятки вопросов о том, кто подлежит мобилизации и сколько она будет длиться. Также много вопросов задали о том, что считается военным опытом, почему мобилизуют людей с косоглазием или диабетом и компенсируют ли покупку обмундирования за свой счет. Ответить на все не удалось.

Ошибочная мобилизация Ведущий эфира спросил полковника об ошибочной мобилизации, в том числе — они упомянули историю, когда сотрудники военкомата в Адыгейске извинились перед инвалидом-колясочником, которого хотели мобилизовать. Посмеявшись над этим и сказав, что «эта история не наша», Чугункин и ведущий объяснили, что граждане обязаны сами уведомлять военкоматы об изменениях своего здоровья или рождении детей: «Человек мог травмироваться недавно, и военкомат об этом просто не знал». Чугункин добавил, что за неделю частичной мобилизации «с завидным постоянством люди приходят в военкомат, получают повестки, прибывают в воинскую часть, переодеваются, включаются в списки части, и только после этого говорят: «А у меня четверо детей!» То есть может человек хочет получить какой-то экспириенс от этого мероприятия, мы пока этого не понимаем, это загадка для нас». Отсрочки Далее Чугункин более формально ответил на несколько вопросов об отсрочках по воспитанию детей: «Их дают родителю ребенка-инвалида I группы, если мужчина — единственный опекун. Три ребенка не является основанием для отсрочки. Основанием является четыре несовершеннолетних ребенка или три несовершеннолетних и жена на 22 неделе беременности».

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Также он рассказал об отсрочках по первичному высшему образованию в государственных аккредитованных колледжах и вузах. Насчет отсрочек ведущий предлагал людям пользоваться сайтом «Объясняем.рф», где есть отдельный раздел ответов на часто задаваемые вопросы по частичной мобилизации. 26 сентября в Краснодарском крае запустили «горячую линию» по мобилизации. Юга.ру рассказали, куда ещё можно пожаловаться, если повестка пришла по ошибке. Экипировка и зарплаты «Всем мобилизованным все положенное им довольствие обеспечит государство, точнее — армия. Это и вещи, и оружия, и индивидуальная броня. Дополнительные элементы экипировки — тактические очки, наколенники, налокотники, разгрузки, балаклавы — можно купить и взять с собой, если вы считаете, что это вам пригодится. С собой можно брать все, что считаете необходимым, кроме оружия, наркотиков и алкоголя». Позже Чугункин добавил, что для личных вещей может не найтись места хранения, и «есть шанс их элементарно… утерять. Забыть, не забрать из грузовика». Ведущий согласился: «Масса чего может произойти, и никоем образом мы не говорим про третьих лиц».

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