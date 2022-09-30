Уступи дорогу мобилизации. Начало осеннего призыва перенесли на месяц

30 сентября, вслед за принятием в состав России новых территорий, Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Обычно он начинался 1 октября. В этом году из-за объявленной ранее частичной мобилизации осенний призыв начнется на месяц позже — 1 ноября. Ранее ряд общественников высказывали опасение, что параллельный ход двух кампаний мог увеличить нагрузку на военкоматы и привести к ошибкам.

«Их не перепутают? Это будет такой бардак в военкоматах, который представить себе невозможно. Вот что с этим делать, когда в одном помещении будут люди совершенно разного статуса? Не понимаю. Призывника, который придет на медицинскую призывную комиссию, что помешает его отправить в эшелоне вместе с мобилизованными? Ничто не мешает», — поделилась своим мнением в интервью журналистке Катерине Гордеевой* ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин считает, что в нынешних условиях у срочников больше рисков. Особенно если после трех месяцев службы кто-то из них заключит контракт.

«Нужно помнить, что если солдат приобретает статус военнослужащего по контракту, то на него распространяется действие указа [президента о проведении частичной мобилизации] от 21 сентября», — рассказал «Ленте» Владимир Тригнин.

Один из пунктов этого указа приостанавливает увольнение контрактников из армии, даже если срок соглашения истек. Служить придется до окончания частичной мобилизации.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков напоминает, что закон дает право на замену военной службы альтернативной гражданской. В то же время юрист указывает на то, что российское законодательство позволяет привлечь срочников к участию в боевых действиях. Однако такую возможность неоднократно исключало высшее военное командование.

«Граждане призванные на военную службу к участию в СВО привлекаться не будут. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Несмотря на все заверения военачальников правозащитники считают, что проведение СВО несет дополнительные риски для проходящих срочную службу.

«Важно понимать, что при этом срочники могут быть направлены в приграничные территории, которые формально не относятся к зоне боевых действий, и там они могут нести службу», — считает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В этом году осенний призыв будет идти 2 месяца. Он закончится 31 декабря нынешнего года.

Ранее Юга.ру писали о том, как проходит частичная мобилизация в Краснодарском крае.

* — Катерина Гордеева внесена в реестр иноагентов.