В Минобороны РФ разъяснили, кто не попадет под мобилизацию. Рассказываем, что такое бронь

Вся Россия

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  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

В Министерстве обороны РФ назвали категории граждан, не попадающих под частичную мобилизацию

23 сентября в Министерстве обороны России рассказали, какие категории граждан не попадут под частичную мобилизацию. Это сотрудники российских операторов связи, организаций в области IT и работники критически важных направлений финансового сектора.

Под частичную мобилизацию не попадут граждане с высшим образованием, работающие в следующих сферах:

  • Информационные технологии. Аккредитованные организации в области IT и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
  • Связь. В российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
  • СМИ. В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
  • Финансы. В организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

О том, что сотрудников финансового сектора не будут призывать, сообщила и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина:

 «Сотрудники, которые заняты в критически важных направлениях в финсекторе, останутся на своих рабочих местах».

Такая отсрочка от призыва называется бронированием. Адвокат Павел Чиков рассказал, что право забронировать сотрудника имеют органы власти и организации независимо от форм собственности. Бронирование граждан определяют постановлением правительства РФ от 17 марта 2010 года №156. Оно носит гриф «для служебного пользования» и поэтому его нет в открытом доступе.

Узнать, осуществляет ли ваша организация бронирование, можно в комиссии по вопросам бронирования граждан РФ, пребывающих в запасе. Их создают в каждом районе. В Краснодаре комиссия по бронированию граждан, пребывающих в запасе есть в военкоматах округов.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Юга.ру поговорили с некоторыми краснодарцами и узнали их мнение. Оказалось, что не все согласны с таким решением правительства. А в СМИ начали писать, что после заявления президента люди массово начали искать способы уехать из страны.

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