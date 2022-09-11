Краснодар занял последнюю строчку рейтинга городов-миллионников по озеленению

«Роскосмос» с помощью спутниковых снимков посчитал, сколько зелёных зон есть в 16 городах-миллионниках России. Краснодар на последнем месте

Краснодар оказался наименее зелёным мегаполисом России. По данным исследования «Роскосмоса» и «Терра Тех», в густо застроенной части Краснодара площадь деревьев и парков составляет всего 8,1%. Для сравнения, в самом озеленённом городе-миллионнике России — Перми — эта цифра достигает 35,9%.

В первую тройку списка вошли Пермь, Екатеринбург и Уфа. Сосед кубанской столицы Ростов-на-Дону разместился на 6 строчке перед Москвой. Замыкают рейтинг Санкт-Петербург, Омск и Краснодар.

«Важно учитывать общую площадь зеленых зон, их качество и связность друг с другом, обеспеченность в пересчете на человека. Безусловно, древесной растительности этому южному городу не хватает», — прокомментировали исследователи.

По нормам градостроительства на каждого городского жителя должно быть не меньше 16 кв. метров зелени — то есть, 1 тыс. 600 га на миллион жителей. Весной 2021 года в Краснодаре насчитывали лишь 2 кв. метра деревьев и парков на человека.

Напомним, по итогам переписи населения 2021 года в Краснодаре проживает 1,2 млн человек, хотя по предварительным данным население доходило до 1,7 млн.

«Терра Тех», дочерняя компания «Роскосмоса» с помощью зондов и нейросетевой обработки анализирует значимые для жителей Земли природные, экологические, медицинские, социальные, экономические и политические процессы и явления. Сравнение городов-миллионников стало вторым проектом компании. До этого она опубликовала мониторинг строительства моста на границе России (Благовещенск) и Китая (Хэйхэ).

Как писали Юга.ру, на Гидрострое решили построить парк за 262 миллиона рублей. Но подрядчика, который вырубал здоровые деревья и отставал от графика работ, пришлось отстранить, а проект Николаевского бульвара отправить на новое согласование.

В этом году дума Краснодара выделила 13,7 млн рублей, чтобы обновить 15 зелёных зон. Ещё один парк благоустроят за счёт краевого бюджета. Иногда горожане сами предлагают изменения: например, для Карасунов. Правда, закончить работы вовремя получается не всегда: так летом выглядел парк у стадиона «Кубань», ремонт которого хотели завершить к февралю.