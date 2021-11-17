Численность населения Краснодара достигла почти 2 млн человек
По предварительным итогам переписи населения, в Краснодаре проживают 1,7 млн человек
С 25 октября по 14 ноября в России прошла перепись населения. Она является важным инстументов в формировании социальной политики страны. Подробнее о переписи можно прочитать в статье Юга.ру.
На заседании Гордумы Краснодара 17 ноября мэр города Андрей Алексеенко сообщил, что по предварительным итогам Всероссийской переписи населения, в Краснодаре проживают 1 млн 700 тыс. человек.
«Это рекордный рост. За последние 10 лет Краснодар вырос в два раза. Ни один город России не рос такими темпами. Что такой 1,7 млн человек? Это Барселона, Будапешт или два Амстердама», — сказал Алексеенко.
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Рекордными Алексеенко назвал и проблемы города. Он отметил, что всю прошлую неделю Краснодар простоял в 10-балльных пробках, а группы в детских садах доходят до 80 малышей. Также мэр добавил, что в школы детей возят по несколько часов в другие районы.
«Объем проблем настолько колоссальный, что решить их только бюджетом города или края — непосильно. Решить это можно объединив силы власти и бизнеса», — подчеркнул мэр.
Напомним, что в прошлый раз всероссийская перепись населения проходила в октябре 2010 года. Тогда в Росстате заявили, что в России проживает 142 млн человек.