Численность населения Краснодара достигла почти 2 млн человек

С 25 октября по 14 ноября в России прошла перепись населения. Она является важным инстументов в формировании социальной политики страны. Подробнее о переписи можно прочитать в статье Юга.ру.



На заседании Гордумы Краснодара 17 ноября мэр города Андрей Алексеенко сообщил, что по предварительным итогам Всероссийской переписи населения, в Краснодаре проживают 1 млн 700 тыс. человек.

«Это рекордный рост. За последние 10 лет Краснодар вырос в два раза. Ни один город России не рос такими темпами. Что такой 1,7 млн человек? Это Барселона, Будапешт или два Амстердама», — сказал Алексеенко.