13-километровые пробки и переполненные пляжи. Как проходят вторые выходные осени на курортах Краснодарского края

Утром 10 сентября по данным «Яндекс.Пробки» на дорогах к курортам Краснодарского края образовалось два крупных затора. 13-километровая пробка выстроилась в районе Горячего Ключа. На такой же протяжённости машины скопились в Туапсинском районе, недалеко от посёлка Новомихайловский.

Людно в эти выходные и возле моря. Судя по сообщениям в соцсетях, в Кабардинке переполненные пляжи. Туристы не могут найти места, чтобы положить полотенца, поэтому загорают стоя.