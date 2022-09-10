13-километровые пробки и переполненные пляжи. Как проходят вторые выходные осени на курортах Краснодарского края

Краснодарский край

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  • Заполненные пляжи Кабардинки © Скриншот из видео на ютуб-канале «Жизнь на море»
    Заполненные пляжи Кабардинки © Скриншот из видео на ютуб-канале «Жизнь на море»

В бархатный сезон курорты Кубани заполнены туристами

Утром 10 сентября по данным «Яндекс.Пробки» на дорогах к курортам Краснодарского края образовалось два крупных затора. 13-километровая пробка выстроилась в районе Горячего Ключа. На такой же протяжённости машины скопились в Туапсинском районе, недалеко от посёлка Новомихайловский.

Людно в эти выходные и возле моря. Судя по сообщениям в соцсетях, в Кабардинке переполненные пляжи. Туристы не могут найти места, чтобы положить полотенца, поэтому загорают стоя.

Ранее Юга.ру писали, что вода в Чёрном море стала холоднее. За два дня её температура снизилась на 5 °C.

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13-километровые пробки и переполненные пляжи. Как проходят вторые выходные осени на курортах Краснодарского края
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