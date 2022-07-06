Мэрия Краснодара расторгла контракт с подрядчиком на строительство Николаевского бульвара

Администрация Краснодара отказалась от контракта с ООО «Векстрой-Юг» на строительство Николаевского бульвара из-за нарушений со стороны компании

Подрядчика для строительства выбрали с помощью аукциона — им стал ООО «Векстрой-Юг». На работы выделили 260 млн рублей. В сквере планировали сделать амфитеатр, велодорожки, детские и спортивные площадки, территорию для дрессировки собак. Юга.ру показывали , как сейчас выглядит эта территория.

Напомним, в 2022 году в Краснодаре решили благоустроить первую очередь Николаевского бульвара от улицы Невкипелого до Валерия Гассия. Территорию выбрали путем рейтингового голосования в 2021 году.

Но с подрядчиком начались проблемы. В администрации пообещали максимально сохранить ландшафт и зеленые насаждения. Позже жители района пожаловались в соцсетях, что рабочие массово вырубают деревья в бульваре. Тогда краснодарцам ответили, что вырубают старые и аварийные деревья. Затем выяснилось, что рабочие уничтожили здоровые деревья. Ущерб от вырубки составил около 30 млн рублей.

6 июля стало известно, что мэрия города расторгла контракт с подрядчиком. Причиной стали самовольные действия компании и отставание от графика.

«Подрядчик самовольно отклонился от проекта и уничтожил здоровые деревья — без порубочных билетов. Ему предстоит возместить ущерб, все материалы по результатам проверок уже переданы в полицию. Была создана инициативная группа с участием активистов для контроля работ. Но благоустройство с места так и не сдвинулось. От подрядчика регулярно поступали письма о невозможности продолжить работы по той или иной причине. Помимо справедливых нареканий жителей в части экологического урона, образовалось серьезное отставание от графика работ», — пояснил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Также Белый добавил, что горожане просят скорректировать проект и отказаться от некоторых элементов, чтобы сохранить деревья. По словам чиновника, мэрия готова пойти навстречу и еще раз вынести проект на обсуждения.