Голосуй лёгкими! Почему каждому жителю Краснодара нужно участвовать в голосовании за зеленые зоны

Голосование, в ходе которого определится, где в Краснодаре в 2022 году появятся современные парки и скверы, вступает в завершающую стадию. Юга.ру объясняют, что это за референдум и почему важен голос каждого.

Когда деревья были большими За последние 30 лет количество жителей в Краснодаре выросло в полтора раза, а легковых автомобилей — в восемь раз. При этом деревья, высаженные в советские времена, постепенно отживают свой срок, а в большинстве новых районов зеленые зоны не предусмотрены в принципе. Согласно данным МУ «Центр озеленения и экологии», в 2019–20 годах в Краснодаре пришлось вырубить 33 тыс. 138 «аварийных» деревьев. А компенсирующая высадка за счет муниципального бюджета за этот же период составила 2183 дерева и 1340 кустарников. При этом в 2021 году средств на компенсационное озеленение у города нет. Основатель и координатор общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова считает нынешнюю ситуацию катастрофической: «По закону, минимальное количество зеленых общественных пространств должно составлять 16 кв. метров на человека. А в Краснодаре, по данным разработчика нашего генплана ООО «НИИ ПГ», этот показатель сейчас составляет 1,9 кв. метра на человека».

Открытое голосование за реконструкцию парков, бульваров и скверов — реальный шанс изменить ситуацию к лучшему. Который, впрочем, горожане пока используют не очень-то охотно.

Что это за голосование? Онлайн-голосование по выбору зеленых зон, которые обустроят в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», проходит с 26 апреля на платформе Минстроя России и АНО «Диалог» za.gorodsreda.ru. Суммарно в открытом отборе участвует примерно 6 тыс. территорий. На территории Краснодара выбирать предлагается из 23 проектов — лидеры голосования (максимум три) в итоге будут профинансированы из госбюджета уже в 2022 году.

Вот какие территории участвуют в голосовании в Краснодаре Набережная Нижнего Покровского озера (0,8 га); Сормовский бульвар (1,5 га; КМР); Сквер Казачьей славы (2 га; Пашковский); Светлый сквер (0,1 га; угол Красной и Гаврилова); Николаевский бульвар (7,5 га; вдоль улицы Автолюбителей); Калининский бульвар (1,7 га; вдоль улицы Российской); Академический сквер (1,1 га; угол Красных Партизан и Лукьяненко); Дубинский сквер (0,6 га; угол Ковтюха и Шевченко); Лазурный сквер (1,6 га; пос. Лазурный); Сквер имени Гатова (1,0 га; у Дворца искусств на Стасова); Кругликовский бульвар (2 га; вдоль прудов на В.-Кругликовской); Парк «Береговой» (3,3 га набережной вдоль «Тропы здоровья»); Парк в Молодежном микрорайоне (4,5 га); Сквер имени Дзержинского (0,4 га; угол Дзержинского и Шоссе Нефтяников); Сквер имени Рахманинова (0,4 га; угол Дзержинского и Морской); Старокорсунский сквер (2,5 га; станица Старокорсунская); Петровский сквер (0,5 га; угол Воронежской и Майкопской); Тройцкий сквер (0,4 га; улица Средняя в пос. Северном); Сквер имени Покрышкина (0,8 га; Энка); Сквер памяти Героев-танкистов (3,6 га; пос. Колосистый); Кореновский сквер (0,5 га; угол Кореновской и Дзержинского); Сквер в Елизаветинской (0,5 га; ст. Елизаветинская, ул. Советская); Бульвар имени Россинского (0,6 га; вдоль улицы Краеведа Соловьева).

Подать свой голос можно на специальном сайте. Для этого надо, чтобы вам уже исполнилось 14 лет. Зарегистрироваться для голосования можно одним из двух способов: через «Госуслуги» или заполнив специальную форму (в этом случае надо дождаться входящего звонка на указанный вами в заявке номер телефона). Референдум завершится в воскресенье, 30 мая. Подобные голосования уже проходили в Краснодаре раньше. Прямо сейчас ведутся работы на четырех участках, выигравших голосование в 2020-м: в саду «Сосновом», сквере имени Льва Толстого, на Мариинском бульваре и вдоль улицы Героев-Разведчиков.

Но зачем голосовать? Почему не благоустроить их все сразу? Председатель комитета Городской думы по связям с общественными организациями Игорь Брагарник говорит, что по новому генплану «общая площадь зелёных зон Краснодара составляет порядка 480 гектаров: 74 в Западном округе, 271 в Карасунском, 86 в Прикубанском и 49 в Центральном. Сюда включаются территории парков, скверов, набережных, особо охраняемых природных территорий и другие». По данным краснодарского департамента городского хозяйства, затраты только на содержание зелёных насаждений ежегодно составляют 450 млн. руб.

«Силами муниципалитета невозможно реконструировать всё сразу», — поясняет вице-мэр Краснодара Антон Смертин. — «Зеленых зон в Краснодаре много, и средств на них тоже нужно много. Выбрать, каким проектам дадут федеральные деньги — важное решение для всего города. Именно поэтому краснодарцам важно проявить максимальную активность при выборе».

Не поздно ли уже голосовать? Нет — если судить по тому, сколько краснодарцев успели проголосовать на данный момент, а это чуть более ста тысяч. Сейчас краснодарский сегмент голосования возглавляет проект для самого густонаселенного района города — Гидростроя. Но эксперты уверены, что в тройку лидеров всё еще может попасть абсолютно любой участник списка. Полностью изменить картину голосования смогут всего 10% жителей одного городского округа — так считает Владислав Амерханов, гражданский активист и член городской комиссии по землепользованию и застройке. По его подсчетам, в Прикубанском округе проживает почти миллион человек, так что каждый десятый из них — это столько же голосов, сколько уже отдано в этом референдуме. «Может показаться, что у локаций в небольших поселках — Колосистом, Лазурном, Краснодарском — нет шансов. Но если объединиться и провести информационную кампанию в поддержку конкретного проекта, то выиграть успеет любой сквер, в любой локации», — считает Амерханов. «Шансы есть у всех», — соглашается Антон Смертин. — «Местные активисты могут привлекать тысячи людей с помощью соцсетей, публикаций в СМИ. Жителям района надо сплотиться, осознать свою идентичность. Мобилизация усилий — реальный способ добиться победы в короткие сроки».

При этом важно бороться не только за победу, но и за последующие строки в итоговом протоколе. По словам Игоря Брагарника, именно по итогам этого голосования определится очередность, в соответствии с которой территории в 2022 году будут благоустраивать в случае появления дополнительных источников финансирования. Елена Шувалова дополняет: тот факт, что локация находится в списке голосования, означает, что «все формальности улажены, земля отмежевана и общественное пространство здесь будет создано в любом случае — не обязательно в рамках федеральной программы».

Почему важен каждый голос? Получается, сейчас к реализации подготовлены минимум 23 проекта. Профинансировать их исполнение можно из разных источников. И тут снова важна активность граждан. «Механики разные», — поясняет Елена Шувалова, — «Небольшие участки можно благоустроить силами местных депутатов, активистов и бизнеса. Какие-то проекты получат краевые субсидии — к примеру, парк «Молодежный». Кроме того, существует инициативное бюджетирование, когда жители собирают 10% нужной на реконструкцию суммы — и тогда остальное выделяет муниципалитет. Правда, эта схема у нас пока не применяется». Механизм инициативного бюджетирования, по словам Антона Смертина, начнет работу в Краснодаре уже в этом году — как только его одобрят депутаты городской думы. «Поэтому, кстати, люди должны взаимодействовать. Многие даже не знают, что идет голосование. А ведь город быстро изменится, если жители станут сплоченнее», — уверен вице-мэр.

Один раз уже получилось Именно горожане стали инициаторами разворота в градостроительной политике Краснодара, считает Шувалова. По её словам, за время правления Приза, Фролова и Евланова были распроданы десятки участков в рекреационных зонах города: у озер, на берегу реки. В большинстве случаев это делалось незаконно. «Переломный момент произошел в 2017 году, когда в генплан собирались внести 700 изменений касательно новой застройки», — вспоминает Шувалова. — «Активисты боролись за то, чтобы были отозваны разрешения на строительство в окрестностях Карасунских озер и других подобных локациях. Губернатор поддержал это, поручил новому мэру Евгению Первышову проработать ситуацию и выделил 130 млн рублей на создание нового генплана — именно благодаря усилиям общественности. Горожане спасли набережную в Юбилейном, отвоевали прибрежные участки на Комсомольском, где теперь будут развивать Народный парк и так далее».