Евгений Первышов сообщил, что по итогам переписи в Краснодаре проживают 1,2 млн человек. Но о таких цифрах говорили в 2016 году

Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил в своём телеграме, что по итогам переписи населения в Краснодаре проживают 1 млн 204 тыс. 878 жителей. Это на 100 тыс. больше предварительного результата. Но о том, что в Краснодаре проживают 1,2 млн человек еще в 2016 году говорил Владимир Евланов.

Такие итоги вызвали у Первышова сомнения. Он написал, что результатами также недовольны городские власти:

«Надо отметить, что даже итоговая статистика вызывает ряд вопросов и у меня, и у администрации, и у жителей Краснодара. По официальным данным на 1 сентября 2022 года, в Краснодаре 183 240 школьников. В детские сады ходят 64 132 ребёнка, и это без учёта стоящих на очереди. В высших учебных заведениях на очных отделениях сейчас обучаются 98 498 студентов, в средних специальных — 37 291 учащийся. Почти 400 тысяч человек — дети и молодёжь. Если опираться на сведения переписи, то получится, что к этой категории относится каждый третий житель. Прямо идеальная демография была бы!».

Кроме того, осенью 2021 года другой бывший мэр города Андрей Алексеенко говорил, что по предварительным итогам переписи в Краснодаре проживают 1,7 млн человек. А Росстат признал Краснодар миллионником еще в 2018 году.

Напомним, Всероссийская перепись населения проходила с 25 октября по 14 ноября 2021 года. В прошлый раз она проходила в октябре 2010 года. Тогда в Росстате заявили, что в России проживает 142 млн человек, а в Краснодаре 744 тыс. чел.