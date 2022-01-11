На Кубани введут раздельный сбор мусора перед строительством мусоросжигательных заводов

В 2022 году в Краснодарском крае начнут внедрять двухконтейнерную систему раздельного сбора мусора. С 2024 года — трехконтейнерную

Ранее Юга.ру писали , что в октябре 2021 года газета РБК сообщила, что компания «РТ-Инвест» планирует построить в Краснодарском крае два мусоросжигательных завода. Издание уточняет, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать строительство заводов структурами «Ростеха».

Напомним, что планы по строительству заводов на Кубани обсуждаются с 2017 года. Их планировали построить в Сочи и на Таманском полуострове.

11 января 2022 года в администрации Краснодарского края сообщили, что компания «РТ-Инвест» представила властям региона концепцию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Реализация проекта начнется в 2022 году. На первом этапе в регионе внедрят систему раздельного сбора мусора (двухконтейнерную систему раздельного сбора) и не только.

Двухконтейнерную систему сбора мусора сейчас используют в Москве. Там на мусорную площадку ставят мусорные баки двух цветов. Один предназначен для пластика, металла, стекла и макулатуры. Другой — для пищевых и загрязненных отходов, емкостей с остатками продуктов питания и средств личной гигиены. Власти столицы считают ее наиболее удобной, так как увеличение типов контейнеров требует больше места и транспорта, который этот мусор вывозит.

«Первый этап предполагает создание комплексной инфраструктуры по обращению с отходами, начиная с внедрения раздельного сбора, промышленной сортировки, компостирования органики и переработки вторичных ресурсов. Это современная и оптимальная практика, сложившаяся в мире и соответствующая принципам экономики замкнутого цикла. В рамках предложенной программы, «РТ-Инвест» построит три комплекса по переработке отходов», — сказал генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

По словам Шипелова, строительство заводов позволит закрыть и рекультивировать действующие полигоны. Он добавил, что комплексы по переработке отходов будут работать по мировым экологическим стандартам, которые активно применяют в Швейцарии, Франции, Германии и многих развитых странах. То есть часть отходов там сжигается и перерабатывается в энергию, другая часть — перерабатывается для повторного использования.

Положительный опыт переработки мусора в тепловую энергию сейчас реализуется в Швеции, где после сжигания на полигоны отправляется лишь 1% отходов.

С 2024 года в регионе планируют внедрить трехконтейнерную систему — в дополнительный бак пойдет вся органика. Также собираются начать рекультивацию свалки у поселка Кабардинка и полигона в Белореченском районе. Организуют цифровой контроль и учет за движением мусора благодаря разработке «РТ-Инвест» — системы АИС «Отходы».