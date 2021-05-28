Не мусор, а вторсырье: теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы. Рассказываем, какие и где

29 мая в Краснодаре откроется «Экоцентр», первое в крае место, где будут принимать на переработку порядка 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное. Юга.ру побывали в нем за день до открытия. Краснодарцы постепенно входят во вкус в плане заботы об окружающей среде: ящики для сбора бумаги и ПЭТ-бутылок (пластика с индексом «01») стали привычным элементом городского пейзажа, а горожане активно их заполняют — и чаще всего именно тем вторсырьем, для которого они предназначены. Однако те, кто начал сортировать отходы, быстро сталкиваются с грустным осознанием того, насколько мало разновидностей вторсырья можно сдать в Краснодаре по всем правилам. Оказывается, например, что только пластика существует семь основных видов, с большинством из которых непонятно что делать. И что кассовые чеки сдавать вместе с обычной бумагой нельзя — но как тогда с ними быть?

Что такое «Экоцентр»? Расположенный по адресу: улица Одесская, 48 (БЦ «Кавказ») «Экоцентр» — совместный проект Краснодарской краевой общественной организации содействия охране окружающей среды «Чистая среда» и Автономной некоммерческой организации «Собиратор». «Чистая среда» действует в Краснодаре довольно давно, однако собственного помещения у проекта нет, и разовые акции раньше приходилось проводить то тут, то там.

«Мы подружились с московским «Собиратором», который получил от «ПепсиКо» поддержку на открытие центров по сбору вторсырья по всей России, — рассказывает руководитель «Экоцентра» Дарья Сычёва. — Помещение, которое мы в итоге нашли, нас идеально устраивает: есть и собственная парковка, и муниципальная по соседству, отдельный вход, возможность расширения — планируем вскоре арендовать соседний склад».

На стенах тут и там — плакаты, которые учат уменьшать количество образующегося мусора и рассказывают, чем заменять товары из особо вредных материалов. На втором этаже — зал для мероприятий. Здесь можно смотреть фильмы, проводить лекции и мастер-классы. Первый мастер-класс, кстати, пройдет уже в день открытия: всех желающих научат красиво оформлять экомешочки — льняные сумки, с которыми рекомендуется ходить за покупками вместо полиэтиленовых пакетов. Часть второго этажа занимает зона для шеринга: здесь можно оставлять свои книги, украшения и так далее — и брать что-либо взамен.

Что можно сдать в «Экоцентре»? Здесь принимают «классические» позиции: пластик (индексы «01», «02», «04», твердый «05»);

бумагу и картон;

стекло;

алюминиевые банки;

железо. Некоторые фракции уникальны — в Краснодаре их нигде больше не принимают: тетрапак;

пластиковые трубочки;

рентгеновские снимки;

CD и DVD-диски;

зубные щетки;

тюбики из-под пасты и косметики;

фломастеры и ручки;

кассовые чеки;

блистеры от таблеток;

винные пробки.

«У нас многое — например, пластиковые карты — дублируется с движением «Раздельный сбор». Но мы с ними не конкурируем. Так что вы, если у вас будет выбор, сдавайте там, где вам удобнее», — говорит Дарья Сычёва. На обмен в «Экоцентр» можно приносить: книги;

цветочные кашпо;

материалы для творчества. Для передачи в благотворительные фонды принимаются: канцтовары;

настольные игры;

бытовые приборы;

посуда.

Надо ли за это платить? Или, наоборот, можно подзаработать? Нет, поясняет руководитель «Экоцентра», всё взаимодействие с посетителями абсолютно некоммерческое. Организация не платит за сданное вторсырье и денег за это тоже не берет.

Если вы захотите помочь центру, то можете записаться в волонтеры, работа всегда найдется: надо встречать гостей, рассказывать об экоцентре, помогать сортировать и подготавливать сырье к сдаче. Ведь всё полагается сдавать в чистом виде, особенно тетрапаки, бутылки и тюбики. Алюминиевые банки и пластиковые бутылки перед сдачей следует смять, чтобы они занимали меньше места, тетрапаки — разрезать. «Если у вас возникнут вопросы — ну, скажем, как надо разрезать тетрапаки, — то наши сотрудники покажут пример, а дальше вы уже сами», — говорит Дарья Сычёва.

Куда всё собранное девается потом? По словам Дарьи Сычёвой, по большинству направлений удалось наладить сдачу в пределах края и даже города:

«Макулатуру у нас принимает краснодарская «Папир Груп», металл — «ФерраТек» и «Кубань Металлолом», стекло — «ЭкоСбор», пластики развозим по разным организациям: «КубаньЭкоПродукт», «Вектор». Полипропилен и пластик с индексом «02» перерабатывают в Афипской. Сдачу тетрапаков удалось наладить благодаря сотрудничеству с «Южной Соковой компанией» из Славянска-на-Кубани. У них налажен свой канал, но там нужны гигантские объемы для того, чтобы сдача имела экономический смысл. Получается, мы помогаем им, а они — нам. И только самые редкие фракции мы отвозим в московский «Собиратор», в головной офис».