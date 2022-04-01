В краснодарской «Типографии» вновь устроят «Открытые чтения» в поддержку людей с аутизмом
2 апреля «Открытая среда» в четвертый раз проведет благотворительные чтения детских книг в Краснодаре
Уже почти месяц краснодарская благотворительная организация «Открытая среда» по выходным устраивает чтения детских книг с приглашенными гостями. Чтецами уже становились книжный блогер Лера Мартьянова, ведущая подкастов и речевой специалист Юлия Купер, основательница интернет-журнала «Афиша Краснодара» Елена Болдырева.
«Открытая среда» помогает подросткам и взрослым с аутизмом учиться самостоятельной жизни и общаться с друзьями. У организации более 170 подопечных семей в Краснодарском крае, с ними работают специалисты и волонтеры.
В этот раз пригласили актрису и педагога по актерскому мастерству для жизни Валентину Беляеву. Она прочитает книжку «Маяк — смотри!» писательницы Марии Ботевой. Это история о маяке посреди бушующего моря, девочке Эльзе, ее волке по имени Кулик-Сорока и увлекательном путешествии.
«Открытые чтения» пройдут 2 апреля в центре современного искусства «Типография» на улице Зиповской, 5 к 33. Начало мероприятия в 13:30, но участников зовут с 13:00 — чтобы успеть выбрать удобный пуфик, пообщаться со знакомыми и взять напиток в кофейне «Буфет». Как и всегда, на чтениях можно порисовать и купить книги от магазина «Чарли».
Вход бесплатный для детей младше 12 лет в сопровождении взрослых, для всех остальных — за пожертвование от 300 рублей в пользу «Открытой среды».
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Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Напомним, недавно «Открытая среда» запустила благотворительный мерч: духи и свечи с «ароматом инклюзии» и особенные свитшоты. А еще у организации появился подкаст «Все не как все», который ведут люди с аутизмом — рассуждают о любви, лжи и психоневрологических интернатах.
Юга.ру рассказывали, куда еще можно пойти краснодарцам на выходных. В кино показывают классику советского кинематографа, фестиваль фильмов Андрея Тарковского, а еще — японские, мексиканские и французские кинокартины. В Краснодарском краевом выставочном зале открылись выставка «Палитра путешественника» и «В светлое будущее». О других актуальных экспозициях можно узнать здесь.