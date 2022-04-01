В краснодарской «Типографии» вновь устроят «Открытые чтения» в поддержку людей с аутизмом

2 апреля «Открытая среда» в четвертый раз проведет благотворительные чтения детских книг в Краснодаре

Уже почти месяц краснодарская благотворительная организация «Открытая среда» по выходным устраивает чтения детских книг с приглашенными гостями. Чтецами уже становились книжный блогер Лера Мартьянова, ведущая подкастов и речевой специалист Юлия Купер, основательница интернет-журнала «Афиша Краснодара» Елена Болдырева.

«Открытая среда» помогает подросткам и взрослым с аутизмом учиться самостоятельной жизни и общаться с друзьями. У организации более 170 подопечных семей в Краснодарском крае, с ними работают специалисты и волонтеры.

В этот раз пригласили актрису и педагога по актерскому мастерству для жизни Валентину Беляеву. Она прочитает книжку «Маяк — смотри!» писательницы Марии Ботевой. Это история о маяке посреди бушующего моря, девочке Эльзе, ее волке по имени Кулик-Сорока и увлекательном путешествии.