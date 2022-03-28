В Краснодаре в кино покажут золотую классику советского кинематографа

В краснодарских кинотеатрах сети «Монитор» с 31 марта будут показывать золотую классику советского кинематографа

Речь идет о фильмах «Мы из джаза» (1983 год, режиссер Карен Шахназаров), «Холодное лето пятьдесят третьего...» (1987 год, режиссер Александр Прошкин), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985 год, режиссер Геральд Бежанов) и «Курьер» (1986 год, режиссер Карен Шахназаров).

В мюзикле «Мы из джаза» студента Костю Иванова выгоняют из техникума за новое увлечение. Криминальная драма «Холодное лето пятьдесят третьего...» рассказывает о двух бывших политзаключенных, которым предстоит сразиться с бандой амнистированных уголовников.

Лирическая комедия «Самая обаятельная и привлекательная» — об инженере конструкторского бюро НИИ Нади Клюевой, у которой никак не получается наладить личную жизнь. Ее школьная подруга Сусанна, работающая социологом, решает помочь ей, используя научный метод. Главный герой трагикомедии «Курьер» Иван обладает уникальной способностью любое событие превращать в происшествие.

Фильмы в Краснодаре будут показывать в двух кинотеатрах сети — «Монитор на Красной Площади» и «Монитор СБС». Билеты на сеансы в продаже.

Кроме того, на больших экранах также можно посмотреть фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Выход знаменитых лент в повторный прокат приурочили к 25-летию первой части дилогии.

Как писали Юга.ру, голливудские кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, Universal приостанавливают выход новых фильмов в России. Журналистка Юга.ру Иолина Грибкова поговорила о будущем киноиндустрии в России с основателем и директором по кинопрокату компании «Иноекино» Алексеем Бажиным и руководителем по рекламе и PR сети кинотеатров «Монитор» Андреем Поповым.