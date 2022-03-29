В Краснодаре пройдет фестиваль фильмов Андрея Тарковского

Краснодарский край

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  • © Фото Tima Miroshnichenko, www.pexels.com
    © Фото Tima Miroshnichenko, www.pexels.com

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» с 1 по 6 апреля пройдет фестиваль фильмов Андрея Тарковского

Он приурочен к 90-летию со дня рождения известного советского режиссера. В программу вошли пять лент, ставших классикой мирового кино: «Иваново детство» (1962), «Андрей Рублев» (1966), «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974), «Сталкер» (1979). Билеты в продаже.

Творчество Андрея Тарковского — уникальное явление мировой культуры. Его фильмы образуют цикл о людских страданиях и надеждах, о нравственной ответственности за весь мир. Многие современные кинематографисты, среди которых Дэнни Бойл, Ларс фон Триер, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Нури Бильге Джейлан, Стивен Содерберг, утверждают, что Тарковский оказал значительное влияние на мировое кино.

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А в «Монитор на Красной Площади» и «Монитор СБС» с 31 марта будут показывать золотую классику советского кинематографа. Речь идет о фильмах «Мы из джаза», «Холодное лето пятьдесят третьего...», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Курьер».

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