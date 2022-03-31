Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 31 марта

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 31 марта

В прокат выходит японская драма «Сядь за руль моей машины» (18+) — победитель премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Главный герой — режиссер Юсукэ, которого приглашают поставить чеховского «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. По условиям договора он не может сам водить автомобиль, за него это будет делать молчаливая девушка Мисаки. В дороге Юсукэ начинает переосмыслять свой казалось бы счастливый брак.

Отечественная комедия «Бабки» (16+) рассказывает об одинокой пенсионерке Евгении Васильевне, которая открывает прямо у себя в квартире бордель. Не по своему желанию, конечно. Пойти на этот шаг ее вынуждают бандиты, которым она задолжала несколько миллионов рублей.

Действие англо-германской мелодрамы «Роман служанки» (18+) происходит в 1924 году. Сироту Джейн отправляют работать прислугой в семье аристократов. Там она встречает Пола Шерингема, в которого тут же влюбляется. И мужчина из другого социального слоя неожиданно отвечает ей взаимностью. Но он должен жениться на другой и стать адвокатом.

Мексиканский хоррор «Последнее пришествие дьявола» (18+) рассказывает об американском священнике Питере Уильямсе, который среди местных прихожан считается святым. Однако ему не дает покоя давний неудачный случай экзорцизма. Спустя 18 лет ему предстоит встретиться со своим демоном в финальной битве.

Итальянский мультфильм «Потеряшки и тайна волшебной пирамиды» (6+) рассказывает о Спарке, который оказался на свалке. Он быстро находит друзей по несчастью и отправляется с ними на поиски загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать нужными. Благодаря приключениям, герои поймут, что всё в мире обладает ценностью.

Франко-бельгийский криминальный детектив «Мегрэ и таинственная девушка» (16+) повествует о легендарном комиссаре полиции, который берется найти убийцу юной красавицы Луизы, тело которой обнаружили утром в центре Парижа. Главную роль исполнил Жерар Депардье.

В прокат выходит боевик «Осада» (18+) с Брюсом Уиллисом и Тимоти В. Мерфи в главных ролях. Шериф небольшого городка в Джорджии, который ранее был офицером полиции Нью-Йорка, вынужден бороться с бандой преступников, взявших в заложники богатого врача. Несколько дней назад стало известно, что актер Брюс Уиллис приостанавливает карьеру из-за диагностированной у него афазии — нарушения речи. На «Кинопоиске» указано, что в разработке с Уиллисом еще десять фильмов. Их судьба пока неизвестна.