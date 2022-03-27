Кубанская писательница выпустит детскую книгу на адыгейском языке

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Изображение предоставлено Славяной Бушневой
    © Изображение предоставлено Славяной Бушневой

В Международный день детской книги кубанская писательница Славяна Бушнева выпустит рассказ на адыгейском языке

В Международный день детской книги, 2 апреля, писательница из Краснодарского края Славяна Бушнева представит книгу «Новые приключения Снежика, Горика и Егорика». Это продолжение истории о трех друзьях, живущих на Кавказе. Первая книга о них вышла в 2020 году.

В новой части горский мальчик по прозвищу Горик, кубанский парень Егорик и снежный человек Снежик побывают на горнолыжных курортах Кавказа, попадут в пещерное царство, спасут дольмен, придумают как сохранить первоцветы и окажутся в виртуальной реальности.

Кроме того, первую часть планируют выпустить на адыгейском языке. Иллюстратором и оформителем станет художник Айтек Дуг, а переведет текст кандидат философских наук Рамазан Тугов.

В этой части Горик, Егорик и Снежик стали узнаваемы благодаря своей смекалке и добрым поступкам. Рассказы из этой книги публикуют в детских журналах по всей России и зарубежом, они были переведены на языки республик РФ и записаны в формате аудиосказки.

Книга «История о Снежике, Горике и Егорике» была номинирована на национальную литературную премию «Писатель года» в номинации «Детская литература», а писательницу наградили медалями имени Ивана Бунина и Федора Достоевского.

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Кубанская писательница выпустит детскую книгу на адыгейском языке
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