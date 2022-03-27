Кубанская писательница выпустит детскую книгу на адыгейском языке

В Международный день детской книги, 2 апреля, писательница из Краснодарского края Славяна Бушнева представит книгу «Новые приключения Снежика, Горика и Егорика». Это продолжение истории о трех друзьях, живущих на Кавказе. Первая книга о них вышла в 2020 году.

В новой части горский мальчик по прозвищу Горик, кубанский парень Егорик и снежный человек Снежик побывают на горнолыжных курортах Кавказа, попадут в пещерное царство, спасут дольмен, придумают как сохранить первоцветы и окажутся в виртуальной реальности.