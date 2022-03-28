«Все не как все». В Краснодаре запустили подкаст, который ведут люди с аутизмом

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Тиграна Баратова для «Открытой среды»
    © Фото Тиграна Баратова для «Открытой среды»

В инклюзивном подкасте краснодарцы с аутизмом говорят о лжи, заботе, любви и психоневрологических интернатах

Краснодарская студия подкастов Red Barn и благотворительная организация «Открытая среда» запустили инклюзивный подкаст «Все не как все». Подопечные «Открытой среды», люди с аутизмом, выступят в роли ведущих и обсудят ложь, любовь, заботу и психоневрологические интернаты.

«Мы каждый день помогаем подросткам и взрослым людям с аутизмом. Мы знаем, что все люди разные, каждый особенный и все не как все. Понять это не всегда легко, поэтому в преддверии апреля — месяца информирования об аутизме — мы придумали разные способы прикоснуться к философии проекта «Все не как все». Один из них — послушать подкаст», — рассказали в пресс-службе «Открытой среды».

Послушать подкаст можно по ссылке.

В первом выпуске ведущая Red Barn Юлия Купер, руководительница «Открытой среды» Анна Малова и студент организации Никита Сметана говорят о психоневрологических интернатах: кому они нужны, можно ли без них обойтись и чем заменить. Новые выпуски будут выходить по средам до конца апреля.

  • Никита Сметана и Анна Малова © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды»
    Никита Сметана и Анна Малова © Фото Вазгена Арутюнова для «Открытой среды»

«Мы решили записать подкасты, потому что интересы людей с ментальной инвалидностью обычно представляют общественные деятели, родители и опекуны. Мы в «Открытой среде», последовательно выступая за инклюзию, решили сделать проект, в котором сами ребята могут поделиться своим взглядом на жизнь», — сказала Малова.

«Открытая среда» поддерживает более 170 семей в Краснодарском крае. В каждой из них есть человек с РАС — расстройством аутистического спектра. Подопечные учатся общаться в мессенджерах, занимаются творчеством и готовятся к самостоятельной жизни: в этом им помогают специалисты и волонтеры. Осенью один из студентов снялся в рекламе модного бренда. А в 2019 году другой краснодарец с аутизмом первым в крае официально устроился на работу.

«Без инклюзии достойной жизни никогда не будет»:

Значительная часть финансирования «Открытой среды» — добровольные пожертвования. Во время пандемии коронавируса краснодарские благотворители рассказывали, как на них отразился кризис и почему в тяжелые времена пожертвования особенно важны. Узнать больше об «Открытой среде» и способах помочь людям с аутизмом можно на сайте.

Недавно «Открытая среда» и бренд «Библиотека ароматов» выпустили благотворительный мерч: духи и свечи с «ароматом инклюзии» и особенные свитшоты. Каждые выходные организация приглашает гостей на чтения детских книг.

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«Все не как все». В Краснодаре запустили подкаст, который ведут люди с аутизмом
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