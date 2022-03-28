«Все не как все». В Краснодаре запустили подкаст, который ведут люди с аутизмом

Краснодарская студия подкастов Red Barn и благотворительная организация «Открытая среда» запустили инклюзивный подкаст «Все не как все». Подопечные «Открытой среды», люди с аутизмом, выступят в роли ведущих и обсудят ложь, любовь, заботу и психоневрологические интернаты.

«Мы каждый день помогаем подросткам и взрослым людям с аутизмом. Мы знаем, что все люди разные, каждый особенный и все не как все. Понять это не всегда легко, поэтому в преддверии апреля — месяца информирования об аутизме — мы придумали разные способы прикоснуться к философии проекта «Все не как все». Один из них — послушать подкаст», — рассказали в пресс-службе «Открытой среды».

Послушать подкаст можно по ссылке.

В первом выпуске ведущая Red Barn Юлия Купер, руководительница «Открытой среды» Анна Малова и студент организации Никита Сметана говорят о психоневрологических интернатах: кому они нужны, можно ли без них обойтись и чем заменить. Новые выпуски будут выходить по средам до конца апреля.